¿Qué ver en TV? – Domingo 21 de junio

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Sal y Pimienta” y de las películas “Transporter 3” y “Saving Private Pérez”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “American Ninja Warrior” y las películas “The Code” y “47 Ronin”.

American Ninja Warrior

Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, el fenómeno competitivo en el que diversos atletas se disputan un millón de dólares en una de las competencias más rigurosas en la historia de televisión.

“American Ninja Warrior” se transmite a las 4:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Sal y Pimienta

El show de Univision que es conducido por Jomari Goyso y Lourdes Stephen, contará con una transmisión impactante hoy a las 10:30 PM, Hora del Este.

En la edición de este domingo, Francisca Lachapel ofrece una entrevista exclusiva para conversar si sus planes de boda siguen en pie en medio de la pandemia del COVID-19. Mientras que Charytín habla de su gran regreso a la televisión de habla hispana en los Estados Unidos.

“Sal y Pimienta” es transmitido todos los domingos a las 10:30 PM, por Univision.

Transporter 3

La película protagonizada por Jason Statham, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Frank Martin (Jason Statham) es un indiscutible especialista en entregas de alto riesgo. En esta ocasión se verá obligado, bajo amenazas, a trasladar dos voluminosas bolsas y a una joven ucraniana, Valentina (Natalya Rudakova), desde Marsella hasta Odessa. ¿Qué hay en las bolsas? ¿quién es la chica? ¿qué hay detrás de esta entrega? Frank no conoce las respuestas, pero lo que realmente no sabe es la trampa que le ha tendido el adversario más despiadado y peligroso que nunca se ha encontrado…”

Saving Private Pérez

La película protagonizada por Miguel Rodarte, será transmitida por Univision a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La vida ha llevado a Julián Pérez por caminos equivocados, pero el destino le presentará a este hombre la oportunidad de encontrar su redención cuando es enviado a la misión más peligrosa y noble de toda su vida, una misión ordenada por la única autoridad que todavía respeta, su madre, Doña Elvira. Julián debe viajar hasta el otro extremo del mundo, a un lugar llamado Irak, a traer de vuelta vivo, a su hermano menor el soldado de infantería Juan Pérez. Con la promesa hecha, Julián Pérez regresa a su natal Sinaloa donde reclutará a un comando de elite, destinado a cumplir una misión suicida: viajar a Irak y salvar al soldado Pérez.”

The Code

La película protagonizada por Morgan Freeman, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Keith Ripley (Morgan Freeman), un ladrón de la vieja escuela, es frío, calculador y actúa según el “Código” de los ladrones, cuyas reglas son: realizar el encargo, cubrir al compañero, y no colaborar jamás con la policía. Gabriel Martín (Antonio Banderas), un ladrón de poca monta que se conoce las calles de Nueva York como la palma de la mano, colabora con Ripley en su último golpe: el robo de dos Huevos de Fabergé que jamás han sido expuestos y que están custodiados con los más sofisticados sistemas de seguridad en la caja fuerte de una sociedad rusa. Ripley los necesita para saldar una deuda con un mafioso ruso que no dudará en acabar con él si no le consigue las dos excepcionales piezas.”

47 Ronin

La película protagonizada por Keanu Reeves, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Basada en una leyenda japonesa. Siglo XVIII. Kai (Keanu Reeves) es un paria que se une a Oishi (Hiroyuki Sanada), el jefe de los 47 Ronin. Su objetivo es vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al destierro. Para recuperar el honor perdido, los guerreros emprenden una aventura que les obligará a superar duras pruebas.”

