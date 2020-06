¿Qué ver en TV? – Sábado 20 de junio

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Pequeños Gigantes”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “Dr. Seuss’ The Cat In The Hat”, “The Great Wall” y “Survivor”.

Pequeños Gigantes

Univision sigue retransmitiendo la exitosa competencia infantil “Pequeños Gigantes” a las 7:00 PM, Hora del Este.

En el episodio de esta noche, los pequeños reciben como invitada especial a la afamada cantante y actriz Lucero. Además, Albertano pone a prueba la honestidad en el show.

“Pequeños Gigantes” es transmitido a las 7:00 PM, Hora del Este, por Univision.

La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Dr. Seuss’ The Cat In The Hat

La película protagonizada por Mike Myers, será transmitida por Telemundo a las 2:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Mike Myers protagoniza esta película en el papel del travieso visitante felino con sombrero que enseña a dos niños que “es divertido divertirse pero hay que saber cómo hacerlo”. Dakota Fanning y Spencer Breslin encarnan a los dos niños que tienen el placer de presenciar la anárquica conducta del gato y su habilidad para divertirse desafiando las leyes de la gravedad. Kelly Preston hace el papel de la madre y Alec Baldwin es Lawrence Quinn, el vecino que aspira a convertirse en padrastro de los niños, para desesperación de éstos.”

The Great Wall

La película protagonizada por Matt Damon, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “China, siglo XV. Un mercenario inglés (Matt Damon) y otro español (Pedro Pascal) son testigos del misterio que rodea a la construcción de la Gran Muralla China; ambos descubrirán que no se construyó para mantener alejados a los mongoles, sino para algo más peligroso: la mítica muralla ha sido edificada para detener la llegada de monstruos devoradores de carne humana.”

Survivor

La película protagonizada por Pierce Brosnan, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Una mujer norteamericana se traslada a Londres para trabajar en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuando se encuentra en su oficina, se comete un atentado contra el edificio donde se encuentra, siendo ella la única superviviente. A partir de este momento además se convierte en sospechosa de los sucedido, atrapada en una trama conspirativa.”

