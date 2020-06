Noticias Telemundo estrena el especial ‘NO PUEDO RESPIRAR’: ¿Cuándo y cómo verlo?

View this post on Instagram

🌏 La indignación por la muerte de #GeorgeFloyd en custodia de la policía de Minneapolis, EE.UU., ha recibido el apoyo de manifestantes en #Europa. ⁠⠀ ⁠⠀ 🇬🇧 Miles de personas se reunieron este domingo en el centro de #Londres, la capital de #ReinoUnido, ignorando las reglas del gobierno de ese país, que prohíben temporalmente las concentraciones masivas debido a la pandemia. ⁠⠀ ⁠⠀ 🇩🇰 También hubo una protesta en #Dinamarca, donde los manifestantes se congregaron en la zona de la Embajada de los #EstadosUnidos con pancartas con mensajes como "Deja de matar gente negra".⁠⠀ ⁠⠀ 🇩🇪 La embajada de EE.UU. en #Berlín fue escenario de protestas el sábado bajo el lema: "Justicia para #GeorgeFloyd" con carteles con lemas como "El silencio es violencia" o "¿A quién llamas cuando la policía asesina?".⁠⠀Además, hicieron un mural en su memoria. ⁠⠀ 📸 REUTERS ⁠⠀ ⁠⠀ ⁠⠀ #Minneapolis #black_lives_matters #Minnesota #protests2020⁠⠀