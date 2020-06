Noticias Telemundo presenta: Celebrando a George Floyd ¿Cuándo, Cómo verlo?

View this post on Instagram

📣 Más imágenes muestran otro día más de protestas en #EstadosUnidos y a nivel mundial en países como Reino Unido, #Italia y #Brasil por el uso excesivo de fuerza de la policía y el racismo y en apoyo al movimiento #BlackLivesMatters.⁠⠀ ⁠⠀ Desde su muerte a manos de un policía blanco el pasado lunes 25 de mayo en #Minneapolis, #Minnesota, el nombre de #GeorgeFloyd ha sido exclamado por cientos de miles de personas y desencadenado protestas nacionales e internacionales, las últimas en la jornada de este domingo.⁠⠀ ⁠⠀ ⁠⠀ 📸 REUTERS