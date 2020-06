Minneapolis prohíbe la maniobra policíal de estrangulamiento 11 días después de la muerte de George Floyd

Once días después de que George Floyd fuera asesinado por un oficial de policía blanco de Minneapolis que lo mantuvo bajo un estrangulamiento durante casi 9 minutos, lo que provocó protestas históricas en todo Estados Unidos contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las desigualdades raciales en curso, la ciudad ha prohibido el uso de estrangulamientos y restricciones de cuello por parte de la policía.

La muerte de Floyd por una maniobra de restricción de la carótida fue captada en video y vista por millones de personas, que no entiende cómo el ex oficial Derek Chauvin pudo atrapar a Floyd

con la rodilla en el cuello durante 8 minutos y 46 segundos cuando Floyd dijo repetidamente que no podía respirar.

¿Cómo pudieron los otros tres oficiales presentes no intervenir cuando un hombre acusado de usar un billete falsificado cayó inconsciente, mientras estaba esposado y el estrangulado lo continuaba asfixiado?

Mucha gente cree que fue porque Floyd era negro, incluida Rebecca Lucero, la comisionada del Departamento de Derechos Humanos de Minnesota, quien presentó un cargo de discriminación contra el Departamento de Policía de la Ciudad de Minneapolis y la Ciudad de Minneapolis “alegando discriminación en los servicios públicos basados ​​en la raza”, de acuerdo con la estipulación y el orden.

La petición de Lucero tenía como objetivo asegurarse de que la situación de George Floyd nunca volviera a ocurrir. Decía: “El Departamento de Policía de la Ciudad de Minneapolis se ha involucrado en un patrón y práctica de vigilancia basada en la raza, en violación de la Ley de Derechos Humanos de Minnesota”.

Ahora, en respuesta a la petición, la ciudad acordó cambiar sus políticas y dijo que comenzará a construir bases “hacia un cambio sistémico”.

La ciudad prohibió el uso de cualquier tipo de estrangulamiento por parte de la policía por cualquier motivo y ordenó informar e intervenir si un oficial ve a otro oficial usar este método de restricción prohibido

Las nuevas órdenes se aplican a cualquier miembro de la fuerza policial, independientemente de su rango. Si un oficial no interviene en una situación en la que un miembro del departamento de policía está utilizando un estrangulamiento en un sospechoso, ellos también serán disciplinados de la misma manera que si ellos mismos usaran la maniobra, de acuerdo con la nueva política.

Otra disposición del acuerdo entre el comisionado de derechos humanos y los funcionarios de la ciudad es que durante situaciones de control de multitudes, incluidas protestas y manifestaciones, los oficiales no pueden usar agentes químicos, balas de goma, explosiones y otras tácticas sin autorización del jefe de policía u otro miembro designado de la fuerza si el jefe no está disponible.

NBC informó que Minneapolis había usado la maniobra de

asfixia 237 veces desde 2015. En 44 de esos casos, la persona perdió el conocimiento.

Según la NBC, “la táctica particular, que Chauvin usó, arrodillarse sobre el cuello de un sospechoso, no es enseñada ni practicada por ninguna agencia policial. Un funcionario de la ciudad de Minneapolis dijo a NBC News que la táctica de Chauvin no está permitida por el departamento de policía de Minneapolis. Para la mayoría de los principales en los departamentos de policía, las variaciones de las restricciones de cuello, conocidas como estrangulamientos, están altamente restringidas, si no se prohíben por completo”.

Aunque el uso de estrangulamientos es peligroso, algunas agencias de policía aún lo permiten

Mientras que algunas agencias de aplicación de la ley prohíben el uso de estrangulamientos, como en el condado de San Diego, otras están actualizando sus políticas sobre la maniobra.

Según el Departamento de Policía de Eugene, Oregon, que revisó su política de restricción de la carótida el 4 de junio de 2020, todavía permiten el uso de la restricción de la carótida

en casos “donde se autorizaría la fuerza letal”. Sin embargo, dicen que ese tipo de restricción nunca debe usarse durante más de 15 segundos, o hasta que la persona con la que se está usando quede inconsciente.

La restricción carotídea, o “bloqueo de sangre”, es diferente de una retención de constricción de las vías respiratorias, según PoliceMag, que dice que la retención no requiere mucha fuerza y ​​es útil cuando un oficial es “más pequeño o más débil” que el sospechoso.

Según el artículo: “El estrangulamiento de sangre se recomienda para resistencias activas y agresores agresivos, pero como con todas las técnicas y tácticas, el oficial debe usar la fuerza razonable según lo especificado por Graham v. Connor. En Graham, la Corte Suprema dictaminó que el uso de la fuerza por parte de un oficial de policía se basa en un estándar objetivo de razonabilidad, la totalidad de las circunstancias y la percepción del oficial en ese momento. El Tribunal dictaminó que los oficiales no pueden ser juzgados en retrospectiva porque los oficiales a menudo tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo.

La abogada supervisora ​​clínica y profesora de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, Suzanne Luban, dijo en una entrevista con el Blog de la Facultad de Derecho de Stanford que la policía utiliza estrangulamientos debido a una falla en su entrenamiento, y es peligroso.

Lubin dijo:

“Existe una filosofía según la cual el grado de fuerza requerido es la “cantidad de esfuerzo requerido por la policía para obligar al cumplimiento por parte de un sujeto involuntario … La policía puede terminar usando una fuerza más severa o dañina que la que se justifica por la naturaleza del delito sospechoso o el tipo de incumplimiento. Otro grave riesgo de tal política es que la policía puede emplear la fuerza para “castigar” a un sospechoso por resistirse”.

Este es el original en inglés de Heavy.com escrito por Amy Beeman.