Martin Luther King III y su hija reaccionan sobre protestas en EEUU ¿Dónde, Qué dijeron?

En una entrevista exclusiva en “Un Nuevo Día” por Telemundo, Martin Luther King III y su hija de 12 años, Yolanda King, reaccionaron sobre las protestas que se han desarrollado a través de la nación a raíz de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Desde su residencia en Atlanta, el hijo del legendario activista civil Martin Luther King Jr. y actual líder mundial de derechos humanos, respondió a una serie de preguntas de parte de Francisco Cáceres en las que también formó parte su hija, quien continua el legado de su abuelo.

A continuación, la transcripción completa de la entrevista cortesía del equipo de “Telemundo y Un Nuevo Día”

Francisco Cáceres (FC): Las protestas por la muerte de George Floyd se acaloraron este fin de semana y aunque el oficial que se hincó en su cuello por casi nueve minutos ya enfrenta cargos de asesinato en tercer grado, manifestantes de todos los grupos raciales se unieron de costa a costa buscando el fin de la discriminación racial en los Estados Unidos. Unas protestas que comenzaron de manera pacífica, pero que terminaron de manera violenta.

El arresto del policía que le quitó la vida a George Floyd no fue suficiente para calmar las tenciones raciales en Estados Unidos. El eco de la indignación que se escuchó en las calles a través del país exigiendo que se terminen los abusos policiales hacia la comunidad afroamericana y el arresto de los otros tres uniformados de Minneapolis que no hicieron nada para evitar lo ocurrido.

Protestas en toda la nación se hicieron sentir durante el fin de semana. Pero, el problema del racismo sistémico hacia la comunidad afroamericana se remonta a más de 400 años de historia que incluyó: esclavitud, limitación de derechos constitucionales y segregación racial.

Según politólogos, las protestas de este fin de semana fueron las más grandes luego de las registradas en el año 1968 cuando Martin Luther King fue asesinado tras ser el líder del movimiento de derechos civiles. Como él, han sido muchos los casos y las cifras no mienten. Estudios revelan que uno de cada 1.000 afroamericanos muere en manos de la policía. Eso es un 2.5% más que una persona blanca. Y es que desde el 2015 hasta la fecha, más de 1.200 muertes de afroamericanos han ocurrido por parte de la policía.

Una alarmante y triste realidad que continúa. Y precisamente para hablar sobre esta situación nos vamos a enlazar hasta Atlanta con el activista por los derechos humanos Martin Luther King III y también con su hija, Yolanda, que, a sus 12 años, continúa con la labor de su abuelo Martin Luther King Jr.

Martin Luther King III (MLKIII): Buenos días.

Yolanda King (YK): ¡Hola!

FC: Señor King, quiero comenzar con usted. Su padre murió en 1968 luchando por la equidad en los derechos de los afroamericanos. ¿Cómo se siente al ver que en 2020 personas como George Floyd siguen muriendo a manos de la policía?

MLKIII: Me siento más que devastado. Mi padre… hubiera esperado que avanzáramos más como nación. Este comportamiento debió haber quedado atrás hace mucho tiempo y sigue reapareciendo una y otra vez.

FC: Definitivamente.

Y hemos visto protestas en todo el país, la mayoría pacíficas, pero varias han sido violentas. Y en medio de todo esto hemos recordado una frase de su padre que decía: “Los disturbios son el lenguaje de los que no son escuchados”. ¿Cómo le explica usted esa frase a su hija para entender lo que está ocurriendo?

MLKIII: Mi hija, ella puede hablar por sí misma, ella ha visto este tipo de comportamiento lamentablemente desde que nació. Tiene 12 años. Y… siempre hablamos de cómo manejar estos conflictos a través del amor y la no violencia. Y eso es lo que mi padre y mi madre nos enseñaron. Así que ella está comenzando a entender. Es frustrante para ella, es humillante para todos nosotros, pero somos mucho mejores que el comportamiento que estamos viendo a través de esta crisis como nación.

FC: Seguro que sí. Debemos ser mejor. ¿Cree usted que su padre estaría orgulloso de estas protestas o triste de que más de 50 años después siguen ocurriendo?

MLKIII: Él se sentiría orgulloso de aquellos que han decidido protestar a través de la tradición de la no violencia, que pienso que es la gran mayoría. Creo que los elementos que se han infiltrado, anarquistas y otros, que están causando algo de la destrucción… él estaría muy decepcionado que en este punto todavía estemos lidiando con esto. Como dije, deberíamos haber avanzado mucho más. Somos una mejor nación que el comportamiento que estamos demostrando, pero tenemos que encontrar formas de tener comunicadores que difundan mensajes de unidad y no de discordia.

FC: Yolanda, entiendo que tú hablas español y quiero saber: como nieta de Martin Luther King, ¿qué mensaje le darías a otros niños de tu edad para terminar con el racismo en el mundo?

YK: Mi abuelo hablaba sobre diferentes niveles de amor… Yo solo voy a hablar sobre uno y se llama “ágape”. Y… dulce… amor… Tiene amor a ellos si están viejos… o si no están viejos. Si están bebés, si están blancas, si están afroamericanas, si están latinos, si están de asia… No importa. Y necesitamos tener más amor, porque todos estamos humanos y somos muy importantes. Entonces, los niños necesitaban saber que necesitamos amor a todos y no importa cómo se ve o cómo se… qué le gusta y qué no le gusta. Pero necesitamos tener colaboración para que podamos cambiar este mundo y para que podamos tener colaboración, necesitamos tener amor a nosotros mismos.

FC: Claro, claro. Y es un mensaje que suena tan sencillo de la voz de un niño y que definitivamente podemos aprender de ellos, porque el amor es la base. Y quisiera saber cuál es su respuesta a las palabras de su hija. Quisiera preguntarle, Señor King, en medio de las protestas el presidente Trump ha usado un lenguaje que ha sido condenado históricamente por grupos de derechos civiles. Él tuiteó: “Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos”. ¿Cómo califica usted la respuesta del presidente a estas protestas?

MLKIII: Creo que la respuesta hasta el momento parece estar sorda a la realidad. Cuando la gente recurre a la violencia, por lo general uno no emite un mensaje que acicatee la violencia. Eso parece incitar más a la violencia. En lugar de buscar maneras de reducir la tensión y de devolverle a la nación lo que debe ser. Creo que es lamentable. Esta es la forma en la que él ha decidido comunicarse todas las veces. No es algo inesperado, es muy triste. Ojalá que él busque en el fondo de su corazón y encuentre compasión. Él, ciertamente, debe hablarle a la nación todos los días en medio de esta crisis y no con un mensaje de discordia. Sí, hay que retomar el control, pero hay formas de hacerlo sin ser destructivos y sin estimular la violencia… que es como algunos interpretarían sus palabras.

FC: Y precisamente, por eso le quiero preguntar sobre el discurso más famoso de su padre en el que dijo: “Tengo un sueño de que algún día mis cuatro hijos vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter”. 50 años después, ¿en qué parte del proceso cree que estamos para llegar a ese sueño de su padre?

MLKIII: Yo diría que algunos elementos del sueño de mi padre se han hecho realidad. Aprobamos la ley de Derechos Civiles, la ley de Derecho al Voto, legislación para justicia en la vivienda, pero, por otro lado, tenemos mucho camino que recorrer. Él quería que elimináramos de nuestra sociedad tres fuerzas fundamentales. Y él hablaba de eliminar la pobreza, el racismo y la violencia. Él decía militarismo. Tenemos un largo camino que recorrer antes de erradicar el racismo, de resolver el problema de la pobreza y de resolver el problema de la violencia, pero estas cosas se pueden encarar. Y creo que… si mi padre estuviera vivo esto se hubiera podido lograr de manera constructiva.

FC: Seguro que sí, y todos necesitamos que esas situaciones sean abordadas, como usted lo dice.

Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. ¿Qué pueden hacer las personas comunes y corrientes, viendo la televisión, para ser parte de la solución a este problema?

MLKIII: La gente quiere ver que los funcionarios en Minneapolis, los policías, sean procesados. Hay que investigar a la policía, porque hay múltiples acusaciones contra estos funcionarios y otros oficiales. Hay que investigarlo. Creo que lo que todos tenemos que hacer es… tenemos que votar, tenemos que organizarnos, movilizarnos, elegir a gente diferente para los cargos públicos, y todo el mundo puede participar a ese nivel. Y creo que aquellos, de nosotros que estamos manifestando de forma no violenta, debemos seguir protestando. Creo que la nación y el mundo nos están escuchando. Creo que va a haber cambios. Espero que sean cambios dramáticos y esto no tiene que venir a través de la violencia. Aun cuando yo entiendo a aquellos que usan la violencia. No lo condono, pero lo entiendo.

FC: Tenemos una elección que viene en este noviembre y definitivamente es crucial que todos votemos, como usted lo mencionaba.

MLKIII: Gracias.

YK: Gracias.

FC: Que tengan un buen día. Era Martin Luther King III, activista por los derechos humanos, y su hija Yolanda. Ambos continúan el legado de su padre y abuelo Martin Luther King.

