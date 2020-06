“El show debe parar” ¿Qué es el “Martes Negro” de la industria musical?

La industria musical alza la voz y se ubica al lado de la gente luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

El próximo martes, 2 de Junio, varios estudios musicales y sus empleados empezarán un “Apagón” en miras de llamar la atención sobre el abuso de fuerza policial e injusticia racial en Estados Unidos. Un comunicado que está circulando en las redes sociales sobre esta iniciativa la llama “un paso urgente para llamar a la acción y provocar que los implicados tomen responsabilidad y así, generar cambio.”

“Como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no sólo de unirnos para celebrar los triunfos, sino de apoyarnos durante el sufrimiento,” dice el comunicado, que menciona el llamado “apagón” como un día para “desconectarse del trabajo y conectarse con la comunidad y sus necesidades.”

El sentimiento hizo eco en diferentes altos ejecutivos de la industria musical a lo largo de las redes sociales usando el hashtag #TheShowMustBePaused (El show debe parar, en español).

“Es difícil saber qué decir porque he tenido que enfrentar el racismo toda mi vida. Partiendo de allí, esta resurgiendo en todo su horror y por Dios, es tiempo de lidiar con esto de una vez por todas,” dijo el célebre productor musical Quincy Jones en su perfil de Twitter. “Mi equipo y yo estamos del lado de la justicia. La conversación tiene que suceder y las acciones deben llevarse a cabo.” Aseguró.

Entre otras gigantes discográficas comprometidas con el “apagón” están: Def Jam Recordings, Island Records, Warner Music Group, Capitol Records, Sony Music y muchas más con diferentes planes para formar parte de este movimiento.

