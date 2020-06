María Celeste Arrarás de luto: ¿Quién se le murió?

María Celeste Arrarás recientemente se pronunció a través de su cuenta oficial en Instagram para anunciar que se le murió una de sus mascotas, una irreparable pérdida que entristeció el alma de la talentosa presentadora de televisión debido a que el cachorro era muy especial para ella y sus hijos.

“Hoy despedimos a nuestro Coco que por tantos años nos acompañó, nos protegió y nos trajo tanta alegría. Nos alivia saber que le dimos la vida que todo animalito merece-llena de salud, amor y mimos. Ya está en el cielo de los perritos”, aseguró la puertorriqueña a través de su cuenta oficial en Instagram.

Personalidades como Alexa Dellanos, Luz María Doria, María Elena Salinas, Rodner Figueroa y Carmen Villalobos le enviaron mensajes cargados de mucha buena vibra a Arrarás por su irreparable pérdida:

“Sending you my love! Coco is in doggie heaven”, “Te mando un abrazo”, “Ay nooooo Mary, pero cómo dices tú, tuvo la vida que todo perrito debe tener salud, amor y mimos ❤️❤️❤️❤️!!! Un abrazo gigante.”