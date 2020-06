TOP 5: Noticias interesantes – 10 de junio de 2020

View this post on Instagram

Con tristeza les informo que soy víctima de un chantaje relacionado con unas supuestas fotografías de desnudo mías. ( OJO si es mi cara, el cuerpo que ponen NO) Al igual que le ha ocurrido a muchas otras mujeres, se usaron fotografías de desnudos en las que a través de un proceso de edición, suplantaron mi identidad con el fin de obtener dinero a cambio de no hacerlas públicas. En materia legal, ya he puesto la denuncia ante la autoridad competente en contra de quien o quienes resulten responsables de este intento de extorsión. Sin embargo, eso no es lo más importante en este caso ni la razón por la que lo hago público. Me dirijo a ustedes, sobre todo porque creo que en un contexto en el que cada vez se levantan más voces de mujeres valientes que luchan contra la violencia de género, es mi deber unirme a ellas y no callar. No me avergonzaría aceptar fotografías mías de desnudo en caso de que las hubiera. Estoy orgullosa de quien soy y de mi cuerpo, así como de las cicatrices que las diversas experiencias de mi vida hubieran podido dejar en él. Entre ellas la de la dicha de ser madre. A pesar de toda la lucha que las mujeres hemos dado en materia de igualdad de género, siguen habiendo trincheras machistas desde las que se nos busca lastimar y cosificar. Esta denuncia pública es sólo uno de los muchos casos que existen. Mientras millones de mujeres alrededor del mundo estamos alzando la voz, este cobarde chantaje que atenta contra mi dignidad, se escuda en el anonimato que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías. Ya basta. Siempre he trabajado honradamente y me cuesta mucho aceptar que haya gente vil que, con una ambición desmedida y falta de corazón,busque dañarme a mí, a mi familia y a mi carrera. Gracias siempre por su cariño y apoyo 🙌🏼