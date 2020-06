¡ESCÁNDALO! Jesús “El Rayo” Mendoza acusado de actos inapropiados contra su propio hijo

Jesús “El Rayo” Mendoza es un cantante y compositor de música regional mexicana. Él es parte de una generación de milenios que ha traído nuevos sonidos y arreglos a la música norteña.

Mendoza nació en Michoacán, México, pero sus padres lo trajeron a los Estados Unidos a la edad de dos años. El chico fue criado en San Clemente en el condado de Orange, California. Desde la infancia le ha gustado la música. Sus ídolos musicales eran Valentín Elizalde y Adán Sánchez. A los 16 años, realizó su primer concierto.

Después le pidió $200 a su madre para grabar un demo y lo grabó en un estudio casero de un amigo. Luego vendió varios CD’s que recuperó lo que había pedido prestado y le pagó los $200 a su mamá.

Poco después onoció al promotor Alex Henriquez de Perfect Touch Entertainment Company. Ha tocado en varios conciertos compartiendo tarima con Roberto Tapia y Banda el Limón hasta Larry Hernández y Banda el Recodo.

En 2016, además de trabajar en un álbum y giras, emitió el sencillo “Mis Inicios”, que llegó a varios charts, mientras que su video acumuló más de medio millón de visitas. “Si Te Vas No Ye Regresas” se emitió en enero de 2017, un pre lanzamiento de su álbum debut.

Las acusaciones

El actual pareja de Mayeli Alonso (ex de Lupillo Rivera) fue señalado por presunto abuso infantil, al punto que su ex esposa le puso una restricción debido a que no se habría hecho cargo de su hijo.

Entre tantas cosas, la ex esposa de Mendoza afirmó que su hijo le mencionó que “El Rayo” le tomaba sus órganos privados y jugaba con ellos, motivo por el que ya no quieren que conviva con él. Se menciona también que el menor ha presentado algunos episodios de pánico, en los cuales él declara que no quiere ir con su padre, además de llorar mientras duerme.

Aunque este hecho tan delicado continúa en desarrollo, estaremos atentos para traerle toda la información en ahoramismo.com