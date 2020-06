Dueño de bar mata a joven negro James Scurlock: ¿por qué no lo van a enjuiciar?

Jake Gardner es el dueño de un bar en Omaha, Nebraska, de quien testigos denunciaron que disparó y mató a un joven negro fuera de su negocio, el sábado, mientras se producían protestas en la ciudad. Gardner le disparó a la víctima en defensa propia y no será acusado, dijo el lunes el fiscal del condado de Douglas, Don Kleine en una conferencia de prensa. La policía identificó a la víctima como James Scurlock, de 22 años. Gardner es blanco y Scurlock era negro.

Kleine dijo que después de revisar el video se determinó que Gardner tuvo justificación en dispararle a Scurlock. El fiscal del condado dijo que Scurlock había causado daños al edificio donde quedaba el bar de Gardner antes de que le dispararan.

“Hubo daños a la propiedad y el Sr. Scurlock fue asesinado”, Kleine dijo. También aseguró que Scurlock atacó a Gardner y lo estaba estrangulando durante una pelea.

El funcionario aclaró que los rumores que circularon en redes sociales que indicaban que Gardner había usado un insulto racial, son falsos. Kleine agregó: “Espero que esta gran comunidad en la que vivimos pueda superar esto sin interrupciones. Esta es la decisión que hemos tomado”.

Alrededor de la medianoche del sábado, la policía de Omaha tuiteó que alguien había recibido un disparo en la 12 y Harney y el sospechoso “estaba libre”. No mucho después informaron que el “sospechoso estaba bajo custodia”. El nombre de Gardner fue confirmado por el Omaha World-Herald.

Gardner, de 38 años, es dueño del bar “The Hivey” y de otras empresas locales, según su cuenta de LinkedIn. La policía mantuvo guardado su nombre desde que ocurrió el incidente, alrededor de las 11 p.m. aunque Gardner es bien conocido en Omaha y hubo muchos testigos.

Gardner estuvo bajo custodia policial hasta el lunes, cuando fue puesto en libertad después de que Kleine se negara a presentar cargos.

Si bien la policía no ha nombrado a Gardner, las redes sociales se encendieron con acusaciones de que Gardner le disparó a Scurlock, de 22 años, frente al Hive Bar. En el video de los disparos que circula en línea, el metraje es inestable pero muestra una confrontación entre dos hombres, uno blanco y otro negro, en la acera.

Hay muchas personas de pie y se puede escuchar a dos personas diciendo: “¡Este Negro tiene un arma!” Repetidamente. Uno dice: “No vale la pena N***, ¡tiene un arma!”.

Luego hay conmoción alrededor de los hombres que dificulta ver lo que sucede justo antes de que suenen dos disparos y el video termine.

La policía emitió un comunicado de prensa el domingo por la tarde identificando a la víctima como Scurlock pero sin nombrar a un sospechoso. Sin embargo, dijeron: “El Departamento de Policía de Omaha actualmente no está buscando a ningún sospechoso. Los investigadores están en el proceso de revisar todas las pruebas recopiladas, videos, entrevistas con testigos y consultar con la oficina del Fiscal del Condado de Douglas”.

La policía dijo que la investigación aún está en curso y está pidiendo información a los testigos.

El jefe de policía de Omaha, Todd Schmaderer, dijo en una conferencia de prensa el sábado que realizaron 51 arrestos el sábado por la noche. La mayoría de los arrestados eran blancos, dijo.

Sobre el tiroteo, Schmaderer dijo que detuvieron a “alguien que disparó esa arma” y que la persona aún estaba bajo custodia policial. No se habían presentado cargos contra quien disparó. Según Schmaderer, es decisión del fiscal del condado presentar o no los cargos.

Gardner es un veterano de la Marina, según su página de Facebook, que ha sido eliminada o privada desde la revisión inicial de Heavy.com. Se desempeñó como suboficial en la infantería entre 2000 y 2005. Es oriundo de Omaha, se graduó de la Escuela Secundaria Millard West en el 2000. Más tarde estudió en el Metropolitan Community College y Humboldt State University, dijo en Facebook y LinkedIn.

Gardner es propietario de The Gatsby, un club nocturno y de baile, en Omaha desde noviembre de 2019, según su perfil de Facebook. Es propietario de The Hive Rock Club y Art Gallery, desde 2011. Su tercer negocio, Surreal Cereal Bar, también se abrió en noviembre del 2019. También es fundador y CEO de AmeriGreen LLC y EON Hospitality Management.

A las 10:15 p.m. el sábado, poco antes de la muerte de Scurlock, Gardner publicó en Facebook: “Justo cuando piensas” ¿qué más podrías tirarte el 2020? “Entonces tienes que tirar 48 horas de vigilancia de estilo militar 🤷‍♂️ 🔥 👀”.

Muchos amigos enviaron mensajes de apoyo en la página de Facebook de Gardner luego de que anunciara que estaría patrullando en su bar durante las protestas. Después del tiroteo, muchos comentaristas comenzaron a llamarlo asesino que necesita ser arrestado, mientras que otros se mantuvieron en apoyo de Gardner, diciendo que están orando por él.

Las protestas en todo el país en los últimos días fueron provocadas por el asesinato de un hombre negro, George Floyd, por un oficial de policía blanco, que fue captado en un video que mostraba al oficial Derek Chauvin arrodillado en el cuello de Floyd durante varios minutos hasta que fue entregado inconsciente. Aunque Chauvin fue acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado el 29 de mayo, los disturbios civiles continúan creciendo en todo el país y las protestas se tornan violentas y destructivas.

Muchos en las redes sociales acusan a Gardner de ser racista y de provocar a Scurlock, mientras que otros dicen que estaba protegiendo su propiedad y que harían lo mismo. El testigo que publicó el video dijo que Gardner detuvo a Scurlock mientras pasaba.

Heavy.com se ha contactado con Gardner para obtener su versión de la historia y está esperando una respuesta.

El bar de Gardner, The Hive, tiene como tema a la banda 311. Después del tiroteo, la banda publicó en Instagram: “Nuestros corazones se están rompiendo por un joven llamado James Scurlock que fue asesinado anoche en nuestra ciudad natal de Omaha tras la brutal muerte de George Floyd”.

