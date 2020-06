[VÍDEO] Detenido el hombre que atacó a tres menores que repartían folletos en recuerdo a George Floyd

Un vídeo en el que un hombre baja de su bicicleta para atacar un adolescente que repartía folletos para recordar a George Floyd y luego empuja al suelo otro menor que estaba grabando se ha vuelto viral en Twitter. El incidente sucedió el 1 de junio cerca de Dalecarlia Tunnel en Bethesda, según explicó la Policía del Maryland-National Capital Park.

El viernes, Anthony Brennan III, de Kesington, fue arrestado según el atestado policial. Se le acusa de tres asaltos en segundo grado.

BREAKING: Police have arrested Anthony Brennan of Kensington in the Bethesda assault of children posting George Floyd materials. https://t.co/WGds9Amk4v pic.twitter.com/c6tMb4g2Wl

Según el canal de televisión WUSA 9, las autoridades contactaron con Brennan, de 60 años, y su abogado el viernes. Después de encontrar su casa, la policía le comunicó su arresto. Sin embargo, el sospechoso se entregó voluntariamente a las autoridades.

They were putting up signs to commemorate the death of George Floyd. He wasn't having it. pic.twitter.com/eukrXrxoLN

En el vídeo, se pueden escuchar algunas voces que acompañan a los gritos del menor, “Déjala sola” o “No la toques. No tiene nada. ¡Apártate de ella!” Pero el ciclista, con el folleto en su mano izquierda, se acerca a la chica joven y le quita otro folleto de su mano.

Mientras el adolescente que está grabando el vídeo del altercado le dice al ciclista que “salga de aquí”, Brennan agarra su bicicleta y corre hacia él hasta que el cámara cae al suelo.

El adolescente que colgó el vídeo explicó que Brennan lo empujó al suelo y que le lesionó la pierna.

Un grupo de gente que había visto el vídeo en las redes sociales contó a la cadena de televisión ABC7 que en los folletos estaba escrito “Los policías asesinos no saldrán libres – Escribe “Floyd al 55156”.

En Reddit, el adolescente que filmó el incidente escribió:

“Todo el mundo nos pregunta qué pasó antes de esto pero no tengo el vídeo y fueron quizás 5 segundos de interacción. Pasó con su bicicleta por nuestro lado, se paró, y nos preguntó si podía ver los folletos (en un tono amigable, por lo que pensé que él estaba interesado). En el momento en el que se los enseñé, me los arrancó de las manos y empezó a correr hacia mis amigos. Fue entonces cuando empecé a grabar el vídeo. “

El adolescente dijo que el ciclista le había herido la pantorrilla. Mostró una foto con una gasa en una pierna. En su Reddit, contó: “Me embistió con la bicicleta y trató de atropellarme cuando estaba en el suelo.”

Aveda Salon & Spa placed a handful of fliers on its boarded-up storefront. They read, "We support George Floyd. #Justice."

Last night, Montgomery County Police had a strong presence in Downtown Bethesda, just in case looters decided to strike. pic.twitter.com/1rHADQVUqV

— Kevin Lewis (@ABC7Kevin) June 4, 2020