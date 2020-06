Trump prometió justicia en caso de George Floyd mientras afuera de la Casa Blanca lanzaban gases a la multitud

Mientras las protestas que demandan justicia después de la muerte de George Floyd se llevan a cabo en las principales ciudades de Estados Unidos, con manifestaciones pacíficas que se tornan violentas en todo el país, el presidente Donald Trump anunció que haría una declaración desde la Casa Blanca el lunes.

Los medios esperaban afuera en el Rose Garden, donde Trump programó su discurso para este 1 de junio, y mientras tanto la policía lanzaba gas lacrimógeno a los manifestantes a las puertas de la Casa Blanca. Después de que Trump comenzó su discurso, la violencia en el exterior no cesó y fue posible escuchar balas de goma y gases lacrimógenos disparados contra los manifestantes a las afueras de la Casa Blanca.

Trump no tenía previsto hacer una aparición pública el lunes, pero tuiteó que se dirigiría a la nación desde el Jardín de las Rosas con un aviso de media hora a los medios.

We can hear the explosions from the streets as Trump is speaking in the Rose Garden. pic.twitter.com/yRporcjN0T — Jim Acosta (@Acosta) June 1, 2020

El presidente abrió su discurso diciendo: “Todos los estadounidenses están mal, con razón, por la brutal muerte de George Floyd. La justicia será impartida. No habrá muerto en vano”.

“Soy su presidente de la ley y el orden”, continuó Trump. “Soy un aliado de todos los manifestantes pacíficos … Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares disponibles, para detener los disturbios y los saqueos, para poner fin a la destrucción y el incendio provocado. Y para proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley, incluidos sus derechos de la Segunda Enmienda”.

Here's the moment where police fired teargas into a crowd of peaceful protesters in Lafayette Park, just minutes before Trump's address in the Rose Garden. pic.twitter.com/KPjxMKdDyx — Cameron Peters (@jcameronpeters) June 1, 2020

Trump habló en particular sobre las personas que atacan a los manifestantes y saquean los negocios de la ciudad.

“Estos no son actos de protestas pacíficas, son actos de terror doméstico … un crimen contra Dios. Estados Unidos necesita creación, no destrucción… Esta es nuestra misión y tendremos éxito”.

Trump no respondió preguntas después de su discurso. Antes de abandonar el podio, anunció que debía rendir homenaje “a un lugar muy especial”.

Al principio no estaba claro a dónde se dirigía, pero el reportero de Axios, Alexi McCammond, tuiteó: “La fuente me dice que los guardaparques están limpiando el Parque Lafayette (con gases lacrimógenos) porque el presidente Trump va a caminar a la iglesia de San Juan desde la Casa Blanca”.

Within ten minutes, all of the protesters in front of the White House were moved before the president began speaking in the Rose Garden. You can still hear flash bangs going off. pic.twitter.com/n0ZrDlP8Mj — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 1, 2020

El reportero de la Casa Blanca de CBS News, Mark Knoller, tuiteó: “De pie frente a la Iglesia de San Juan, abordó las protestas violentas y con personal de alto rango a su lado, además del Fiscal General Barr, Presidente Trump dijo: ‘tenemos el país más grande del mundo’ sosteniendo una Biblia, dice que mantendrá el país ‘bien y seguro'”.

The streets were cleared of protesters so the president could come visit St. John’s church, which caught fire last night. Trump and a large coterie of staff. No Melania Trump spotted. pic.twitter.com/iXEuS1UzGN — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 1, 2020

El lunes por la mañana, Trump habló con los gobernadores estatales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre su respuesta a las protestas nacionales. “La mayoría de ustedes son débiles. Tienes que arrestar gente”, dijo. El presidente alentó a los gobernadores a desplegar la Guardia Nacional y a “perseguir a los alborotadores”.

MULTIPLE LOUD BOOMS from the north (sounded like Lafayette Square Park) just shook the windows here at the White House as we sit in Rose Garden awaiting president. #dcprotest pic.twitter.com/H5ZfRPLpVH — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 1, 2020

“Hay que arrestar a las personas, hay que rastrear a las personas, hay que ponerlos en la cárcel durante 10 años y nunca volverán a ver estas cosas”, dijo Trump. “Lo estamos haciendo en Washington, D.C. Vamos a hacer algo que la gente no ha visto antes”.

Tear gas lobbed back at cops to applause amid suppression of #dcprotest at White House Trump supposedly giving Rose Garden speech soon (in background behind smoke) #protests2020 pic.twitter.com/UL8cMk46us — Steven Nelson (@stevennelson10) June 1, 2020

Esta es la versión original de Heavy.com