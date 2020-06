Nacho de “Chino y Nacho” ataca a un fan: ¿Por qué?

El cantante Nacho del dúo “Chino y Nacho” recientemente arremetió en contra de un fanático que le preguntó sobre el nacimiento de su hija, fruto de su romance con la modelo venezolana Melany Mille. Todo ocurrió a través de la plataforma de Instagram, red social en donde la estrella venezolana fue implacable con su fanático.

Recientemente, Nacho compartió una fotografía con el pie de foto “FALTA POCO”, a lo que un seguidor de él respondió con la siguiente frase: “Para el nacimiento de tu hija???”, dicha pregunta causó mucha molestia al cantautor, por lo que decidió responderle con un contundente mensaje:

“Cuando ese día llegue te aviso para que te sumes a los millones de personas que me ayudan a mantener a los hijos que hago y a sus madres también. Sin ustedes no podría”, puntualizó el cantautor.

Algunos de los seguidores del cantautor venezolano manifestaron su molestia por la respuesta tan polémica que le dio al usuario que tan sólo quería saber si estaba emocionado por el nacimiento de su hija:

“Ya no te quiero”, “Realmente no podrías porque si no compramos tus discos ni vamos a tus conciertos ni compramos el agua que vendes ni los carros que vendes ni le damos viralidad a tus redes, tu realmente no podrías. Porque a un artista lo hace su público. Así que realmente un artista puede ser muy bueno, pero sino llena plazas no come, así que sí, en todo el punto depende de nosotros”, “Que feo habla, como si solo fueran felices por mantenerlo y el amor. Dejó a Inter solo con tres hijos, antes lo admiraba.”