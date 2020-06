Black Eyed Peas y Maluma unen sus voces (+ESCÚCHALO GRATIS AQUÍ)

El galardonado grupo internacional, Black Eyed Peas, estrena su nuevo disco “Translation”, el octavo álbum de su discografía y el primer álbum dentro de su nueva casa disquera, Epic Records. El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, al igual que el nuevo video musical de su colaboración junto a Maluma, “Feel The Beat”.

Los artistas pioneros de la fusión entre géneros y ganadores de 6 premios GRAMMY®, celebrarán el lanzamiento del nuevo álbum con un plan de gran escala a nivel televisivo. Comenzarán la mañana del 24 junio presentándose en el distinguido programa de ABC, Good Morning America “Summer Concert Series”, y al final del día, darán una presentación única como invitados musicales del programa de CBS, The Late Late Show Starring James Corden. Más adelante, la agrupación tomará el día de la independencia para presentarse sobre el escenario del especial de 4 de julio de Macy’s.

El día de ayer, Black Eyed Peas lideró junto a la cantante internacional, Katy Perry, las presentaciones del Democracy Summer Concert presentado por la organización Rock The Vote. El evento virtual de dos horas, atrajo a una audiencia de miles de espectadores en vivo, y los artistas entregaron un espectáculo impactante donde presentaron los éxitos más importantes de su carrera.

Recientemente, los artistas compartieron con sus fanáticos una mirada previa al álbum con su nueva canción y video musical, “No Mañana” junto a El Alfa. Conquistando a los medios de comunicación y recibiendo críticas positivas. La revista Billboard definió la canción como un tema que “contiene giros y vueltas de ritmo propulsados fusionados con el flameante estilo de El Alfa y la melodía pegadiza del dembow”.

Integrando el hip-hop, pop, dance, reggaetón y Trap, este nuevo álbum une a los Black Eyed Peas con algunas de las voces más populares del mundo. Entre ellos se encuentra Shakira, con quien trabajaron en un tema sexy y seductor llamado, “Girl Like Me”; asimismo se animaron junto a Nicky Jam y Tyga creando, “Vida Loca”. Por otro lado, Becky G también participa entregando su astucia y espíritu en la canción “Duro Hard”, y French Montana activa la fiesta con un ritmo feroz al estilo de la costa oeste con el tema, “Mabuti”. Todo culmina con “News Today”, donde los artistas cuentan con melodías memorables acompañadas de una guitarra acústica y un ritmo electrónico, entregando una provocativa y poderosa observación del mundo y la vida en el 2020.

Black Eyed Peas comenzó a entregar pistas acerca de “Translation” con su sencillo “RITMO (Bad boys For Life)” a finales del 2019. En solo 8 meses, la canción recaudó docenas de certificaciones multi-platino internacionalmente. Asimismo alcanzó más de 1.5 billones de streams combinadas entre todas las plataformas digitales y su video musical hasta la fecha, haciendo historia como la canción y el video más reproducido de toda su carrera. Adicionalmente, sirvió como el sencillo líder de la banda sonora de la película Bad Boys For Life.

Más allá de esto, el grupo también estrenó este año “Mamacita” junto a Ozuna y J Rey Soul. Logrando más de 200 millones de streams y visitas en su video musical combinadas, posicionándose en de #3 en el listado “Hot Latin Songs” de Billboard y #1 en el listado de “Latin Airplay”. Además recientemente impactó con su debut en el Top 40 y “Rhythmic Radio”.

Actualmente, Black Eyed Peas ha vendido más de 50 millones de álbumes alrededor del mundo y ha dominado el tope de los listados en con varios de sus éxitos en numerosas ocasiones. El nuevo álbum, “Translation”, determina el comienzo de un nuevo capítulo para su legado.

DISFRUTA COMPLETAMENTE GRATIS DEL VIDEO OFICIAL DE "FEEL THE BEAT" DE BLACK EYED PEAS Y MALUMA

Black Eyed Peas, Maluma – FEEL THE BEAT (Official Music Video)

“Translation” – Tracklisting

“RITMO (Bad Boys For Life)” with J Balvin

“FEEL THE BEAT” with Maluma

“MAMACITA” with Ozuna & J Rey Soul

“GIRL LIKE ME” with Shakira

“VIDA LOCA” with Nicky Jam & Tyga

“NO MAÑANA” with El Alfa

“TONTA LOVE” with J Rey Soul

“CELEBRATE”

“TODO BUENO”

“DURO HARD” with Becky G

“MABUTI” with French Montana

“I WOKE UP”

“GET LOOSE NOW”

“ACTION”

“NEWS TODAY”

ESCUCHA EL ÁLBUM COMPLETAMENTE GRATIS AQUÍ



