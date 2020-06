Nikki Bella aún estaba con John Cena cuando conoció a Artem Chigvintsev

El bailarín profesional Artem Chigvintsev está a punto de pedir la mano a Nikki Bella en el programa “Total Bellas”. Sin embargo, algunos fans se dieron cuenta de que cuando los dos se conocieron ella aún tenía una relación con el luchador de WWE John Cena. La pareja había estado saliendo seis años.

Chigvintsev y Bella se conocieron primero en 2017 cuando ella era la pareja de baile de Chigvintsev en el show de la cadena ABC “Dancing With the Stars”. Terminaron en séptima posición. El mismo año, Cena sorprendió a Bella con una pedida de mano en Wrestlemania 33. Pese a que los dos se amaban e intentaron que las cosas funcionaran, la pareja decidió cancelar el enlace un mes antes de la boda.

Bella después reveló que Cena no quería hijos, pero que estaba dispuesto a hacer el sacrificio para ella. Bella no quería forzar a Cena a nada. Actualmente, ella se encuentra esperando su primer hijo con Chigvintsev.

Bella dijo Sí a Chigvintsev en Francia

La nueva pareja aún no tiene una fecha determinada para la boda. Más allá de Cena, Bella estuvo casada con su amor de instituto cuando tenía 20 años. Se divorciaron después de tres años juntos, según explicó USA Today. De 2004 a 2005, Chigvintsev estuvo casado con la bailarina Giselle Peacock.

Bella puede ser natural cuando está con Chigvintsev

Chigvintsev propuso matrimonio a Bella en noviembre mientras ellos estaban de viaje en Francia, aunque la pareja lo mantuvo en secreto inicialmente. En enero, finalmente hicieron el anuncio oficial: “Excitada para el 2020 y para la siguiente década contigo, Chigvintsev”, escribió en enero. “¡Le dije ‘Sí, Quiero’ en Francia en noviembre! ¡Hemos intentado mantenerlo en secreto pero queríamos compartirlo nuestra emoción para este nuevo año!”

“Eres lo mejor que me ha pasado nunca”, escribió el bailarín en un mensaje en sus redes sociales. “Muy emocionado con lo que vendrá. Te quiero más que a nada. Gracias por decir Sí.”

Una de las cosas que a Bella le enamoraron de Chigvintsev fue que ella puede ser natural las 24 horas del día. “Es el tipo de persona que no tiene filtro, no tiene maquillaje”, explicó en E! News.

En realidad, lo que hizo la relación tan simple fue que empezaron siendo amigos y pareja de baile en “Dance With the Stard”. Bella explicó a E! News: “Es increíble porque nunca tengo miedo de pensar ‘¿No le voy a gustar por esto?’ o ‘¿Me tengo que preocupar si digo esto?’ Él me quiere de todas las maneras. Y me hace sentir muy guapa, no sólo por mi exterior, sino que también por mi interior.”

Un avance del episodio de jueves mostraba a Bella conociendo los padres de Chigvintsev por primera vez. Chigvintsev ayudó a traducir lo que decía Bella, porque ella no habla ruso y sus padres no hablan inglés.

La relación parece haber avanzado muy rápido para algunos, pero Bella confesó en Daily Mail Australia que sabía que Chigvintsev era el hombre de su vida muy temprano. “Podíamos salir cada día, ir a bares y beber vino, y andar por las calles de Los Angeles”, dijo ella cuando empezaron a salir.

La pareja está esperando su primer hijo en julio y Bella está emocionada de estar embarazada a la vez que su hermana Brie Bella, que tendrá su segundo bebé con Daniel Bryan. “Me siento muy afortunada porque muchas veces, cuando tengo dudas con cosas del embarazo, ella me ayuda. “Casi nunca leo libros sobre mi embarazo porque Brie siempre está para resolver mis dudas.”

