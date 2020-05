Walmart y Target: Horarios especiales para el día de la madre

Feliz Día de la Madre 2020!

Para todas aquellas que piensan en esa lista de comestibles y provisiones y se preguntan cuáles son los horarios de los Walmart o Target cerca de casa, aquí les traemos información.

Ya sea que deseen visitar las tiendas o utilizar la opción de entrega a domicilio o entrega de compras en la acera saber el horario puede ser útil y también conocer las ofertas especiales de hoy.

Walmart y Target han cambiado mucho sus rutinas y horarios debido al brote de coronavirus por eso aquí está la información más reciente.

Las tiendas Walmart 24 horas están abiertas de 7 a.m. a 8:30 p.m.

Walmart está abierto para el Día de la Madre 2020 y las horas aún son limitadas. El 15 de marzo, Walmart cambió su horario de atención debido al brote de coronavirus y luego, el 19 de marzo, se limitaron las horas un poco más. Estos horarios aún están vigentes, según la última actualización de Walmart.

Todas las tiendas abiertas 24 horas y la mayoría de tiendas Walmart y Neighborhood Markets están abiertas de 7 a.m. a 8:30 p.m. todos los días, a menos que la tienda ya opere menos horas regularmente.

Y sí, esto incluye el Día de la Madre. Por lo tanto, si está acostumbrado a que su Walmart esté abierto las 24 horas, tendrá que ajustar sus expectativas de compra hoy.

Hay una excepción: las tiendas que ya abrían de 7 a.m. a 8:30 p.m. Si las horas regulares de las tiendas implican abrir más tarde o cerrar antes, esas tiendas mantendrán esas horas. (Por ejemplo, una tienda que funcionaba de 9 a.m. a 8 p.m. no cambiará sus horarios).

Para las horas de la tienda cerca de casa, visite el “store locator” de la tienda. Espere ver otros cambios, ya que muchos Walmarts tienen nuevos requisitos y procedimientos establecidos para combatir el COVID-19.

El cambio en las horas se estableció para dar a los empleados más tiempo para reabastecer y desinfectar las tiendas. Las tiendas también ofrecen Express Delivery y entregan artículos en menos de dos horas. No todas las tiendas tienen esta opción, pero se estará ampliando a principios de mayo a casi 1,000 tiendas y luego a 2,000.

Para ver los especiales del Día de la Madre de Walmart, ingrese aquí. Estas opciones también incluyen opciones de “recoger hoy” o “pick up today” si buscas un regalo de última hora. Incluye todo tipo de artículos desde AirPods hasta perfumes, ollas instantáneas y relojes.

Hasta finales de mayo, Walmart ofrece horarios de compras para personas mayores todos los martes, para clientes de 60 años o más, una hora antes de que abran las tiendas. Las farmacias y los centros de visión también están abiertos durante las horas de compras para personas mayores.

Target está abierto para el día de la madre

Aunque Target cerró en Semana Santa, la tienda está abierta para las próximas fechas importantes como el Día de la Madre. Según el sitio web de Target, todas las tiendas estarán cerrando a las 9 p.m.

El horario de apertura de Target puede variar según la ubicación y la región. Para ver el horario de su tienda local, visite el buscador de tiendas aquí. En Austin, Texas, por ejemplo, las tiendas están abiertas a las 8 a.m. En la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, las tiendas están abiertas ya sea a las 8 a.m. o a las 7 a.m., por lo que es mejor verificar los horarios de apertura solo para estar seguro.

Target tiene una serie de ideas de regalos para el Día de la Madre que figuran en su sitio web aquí por si todavía anda buscando una idea o alternativa. Incluyen regalos con temas de jardinería, otros regalos e ideas clásicas.

El 2 de abril, Target anunció más medidas que estaba tomando, como proporcionar máscaras faciales y guantes no quirúrgicos para los miembros del equipo y supervisar la cantidad de personas en sus tiendas para mantener el distanciamiento social.

Los cambios incluyen monitoreo y medición del acceso de invitados, límites de cantidad en artículos de alta demanda, escudos de plexiglás al momento del pago, máscaras y guantes para todos los empleados, y más.

Este es el artículo original de Heavy.com

Walmart & Target Mother’s Day Hours & Specials 2020