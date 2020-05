[VER]: 10 videos virales intensos de protestas y disturbios por muerte de George Floyd

Oficiales que disparan pintura verde a las personas que se encuentran en un porche de Minneapolis. Manifestantes que derriban a un hombre armado con arco y flecha en Salt Lake City. Una multitud de “saqueadores” que golpea severamente a un hombre en Dallas. Dos escuadrones de policía de Nueva York que chocan contra múltiples manifestantes en la calle. Gente que arroja una bandera estadounidense al río Chicago. Una mujer en silla de ruedas que empuña un cuchillo contra los saqueadores de Target y se rocía con un extintor de incendios. La policía que se involucra en una pelea callejera total con alborotadores…

Estos son solo algunos de los 10 videos virales más intensos que surgieron después de largas noches de protestas y disturbios en diversas partes de Estados Unidos.

Tenga en cuenta que algunos de estos videos son inquietantes.

Fue, por supuesto, un video viral extremadamente perturbador el que comenzó todo: la muerte de George Floyd, quien fue sujetado por un oficial de policía de Minneapolis, que colocó su rodilla en el cuello de Floyd, ignorando sus súplicas de que no podía respirar.

Visto millones de veces, este video tan preocupante y la muerte de Floyd han provocado protestas y disturbios en múltiples ciudades estadounidenses.

En Minneapolis, donde todo comenzó, muchas empresas fueron incendiadas y saqueadas (aprenda más sobre George Floyd aquí).

Este es el video que lo inició todo:

The Minneapolis Police Choke an Unarmed Handcuffed Black Man to DeathHis name is George Floyd. 🤬🤬🤬My God. ⁣I'm furious. This is murder. PERIOD The Minneapolis Police murdered this brother. ⁣ ⁣ This man, who, like Eric Garner, yelled out over and over and over again that HE COULD NOT BREATHE, was CLEARLY in distress. ⁣ ⁣ He is in handcuffs. ⁣ On his belly. ⁣ ⁣ That already makes it hard for people to breathe. ⁣ ⁣ Then, for minutes and minutes on end, the officer keeps his KNEE on this man's neck – literally choking the life out of him. ⁣ ⁣ The people BEGGED for them to let up. BEGGED. ⁣ ⁣ Not that it would matter, but this man wasn't wanted for a violent crime.⁣ ⁣ A grocery store thought he was signing a bad check. ⁣ ⁣ Yeah, really. A bad fucking check. ⁣ ⁣ Show me the white man that has ever been confronted and killed over this. ⁣ ⁣ People are hurting. People are out of work. ⁣ ⁣ I am so utterly disgusted and heartbroken that we live in a nation, in a time, where this keeps happening over and over again. ⁣ ⁣ But here's the truth – JUSTICE would be this man this being alive right now. We are tired. We are angry. They are already LYING and saying they noticed he "went into distress." No, YOU PUT HIM IN DISTRESS and KEPT HIM IN DISTRESS. ⁣ ⁣ And this shit has to end. Call the Mayor, Jacob Frey @ (612) 673-2100 and let him know he needs to speedily fire these officers and call the DA @ 612-348-5550. That's Mike Freeman. Let him know he needs to file charges immediately. 2020-05-26T14:28:32Z

Aquí hay un resumen de algunos de los videos más intensos de las protestas y disturbios que resultaron, sin ningún orden en particular.

1. Escuadrones de policía de Nueva York atropellan a manifestantes en la ciudad de Nueva York

Varios videos, que se están volviendo virales, muestran a dos patrulleros de la policía de Nueva York chocar contra múltiples manifestantes que se encuentran frente a ellos en la ciudad de Nueva York. Los videos fueron publicados el 30 de mayo.

En el primero la gente tira cosas a uno de los escuadrones. Un escuadrón se estrella contra una barricada contra la cual la gente está parada, derribando a varias personas. El segundo escuadrón gira, y también se choca con varias personas, como muestran los videos, que se publicaron en Twitter.

Heavy contactó a la oficina de prensa de la policía de Nueva York y solicitó comentarios. El oficial que contestó el teléfono dijo que enviara un correo electrónico con enlaces a los videos, lo cual hemos hecho.

2. Bandera estadounidense arrojada en el río cerca de la Torre Trump en Chicago

flag in front of trump tower was cut down and thrown in the river #chicagoprotest pic.twitter.com/ezQySKXuAO — Yeezus Banks (@liv_banks) May 30, 2020

Un video publicado en Twitter mostró lo que su usuario describió como manifestantes que arrojaban una bandera estadounidense desde afuera de la Torre Trump hacia un río en Chicago, Illinois. “F * ck Donald Trump”, dice una persona en el video mientras los manifestantes bajan la bandera. “Yank esa perra. Yank that b * tch. Haz que esa madre se joda ”, dice la persona.

¡Quémala! Quémala”, gritan otras personas mientras se lleva la bandera al río. “Tírala al río”, dice alguien. La gente aplaudió.

Lea más sobre ese video aquí.

3. Policía y multitud pelean en Chicago

For everyone asking me to remove this video because of the young lady having her hair exposed after a cop ripped off her hijab by the police officer, her face is not visible in this video. This video needs to be spread so that this officer can be punished for his actions. — mack (@mackurdad) May 31, 2020

Un video viral parece mostrar a los manifestantes de George Floyd en una pelea con agentes de policía en las calles de Chicago, Illinois.

Un usuario de Twitter llamado Mack publicó el video el 30 de mayo. “#Chicagoprotest”, decía la leyenda. El video fue visto más de 270,000 veces en una hora. Escribió: “Estoy compartiendo esto para mostrar que los blancos pueden golpear literalmente a los policías y que no hubo disparos, nadie fue golpeado, NADA. Les dejaron golpearles el culo. Estas personas no realizaron un arresto y el tipo se escapó”. Heavy contactó a la policía de Chicago para obtener comentarios, pero ninguno fue recibido.

Lea más sobre ese video aquí.

4. Oficiales disparan pintura verde a personas en el porche de Minneapolis

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

Un video que se ha vuelto viral muestra a oficiales en Minneapolis, Minnesota, disparando pintura verde a personas que estaban paradas en un porche. El video ha sido visto más de 1.3 millones de veces.

Sin embargo, el portavoz de la policía de Minneapolis, John Elder, dijo a Heavy en un comunicado que los oficiales en el video no son miembros del Departamento de Policía de Minneapolis. Heavy preguntó con qué agencia están y está esperando una respuesta. “Esos no son nuestros oficiales, así que no podré comentar”, escribió.

El video comienza con las voces de personas en un porche observando cómo las autoridades con equipo antidisturbios caminan por la calle. “Mira esto. Siguen viniendo”, dice una mujer.

“Entren. Vayan adentro. Entren. Entren en su casa ahora, vámos “, gritan los oficiales. Entonces uno dice: “Enciéndalos”.

Lea más sobre ese video aquí.

5. Los manifestantes derriban al hombre con arco y flecha en Salt Lake City

Here is the video of the crossbow guy in downtown Salt Lake City who attempted to attack protesters. He was quickly overwhelmed & his car overturned. pic.twitter.com/E6sTpA9QBx — 𝕬𝖓 801 𝕺𝖗𝖎𝖌𝖎𝖓𝖆𝖑 🥁 (@TheJazzyUte) May 31, 2020

Un hombre apareció con un arco y una flecha en medio de una protesta en Salt Lake City, pero los manifestantes lo rodearon y lo derribaron, saltando sobre su automóvil y, según algunas cuentas, prendiéndole fuego, según videos virales del incidente.

Los videos muestran al hombre apuntando con arco y flecha a los manifestantes, quienes luego lo rodean y saltan sobre él. Un hombre se acerca al chico con una patineta. La gente también le arroja cosas. Según KSTU-TV, el hombre afirmó que se llamaba Brandon McCormick y dijo que se detuvo en la escena para ayudar a los oficiales porque tenía armas. Dio una entrevista “sangrienta y magullada”. Sin embargo, la estación de televisión informó que los videos de ciudadanos, que puede ver a continuación, lo muestran al azar apuntando con el arco y la flecha a las personas.

“Está disparando un arco”, dice alguien en uno de los videos. “Atrapa a ese hijo de p**a, hombre”, dice otra persona.

“Qué es esto…y así te llamas estadounidense”, una mujer desafía al hombre en el video viral. “Sí, en Estados Unidos, todas las vidas importan”, responde, según Fox 13. Cuando señala el arco y la flecha, la mujer dice “¡No te atrevas!”.

Lea más sobre el video aquí.

6. Mujer golpeada por la bicicleta del oficial en Atlanta

Un video se ha vuelto viral y muestra que un oficial de policía parece golpear a una mujer con una bicicleta durante los disturbios en Atlanta, Georgia. El video fue publicado en Twitter por una periodista de CBS 46 llamada Brittany Miller.

“VEAN: estaba grabando cuando estalló el primer enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en Atlanta”, escribió Miller en su página de Twitter.

La mujer en el video se llama Ashley Simpson-Haley. Ella habló con Law & Crime sobre el video. “Como mujer negra en Estados Unidos, veo los medios de comunicación y los ataques contra personas negras y estoy cansada de eso”, dijo a la publicación. “Salí a protestar pacíficamente”, continuó. “Hice un gesto. Estamos cansados ​​de ver a personas negras asesinadas por policías y otros racistas”.

Lea más sobre ese video aquí.

7. Mujer en silla de ruedas en enfrentamiento en Minneapolis en Target en medio del saqueo

Una mujer en silla de ruedas llamada Jennifer se convirtió en un meme cuando los videos la mostraron empuñando un cuchillo e intentando bloquear saqueadores en una tienda Target en Minneapolis.

Luego se rocía con un extintor de incendios, y una persona dice: “Jennifer, ¿Ya basta?” y “Jennifer, ¿hay algo que pueda hacer por ti, por favor?”

Lea más sobre ese video aquí.

8. “Saqueadores” hieren a un hombre de Dallas al “lapidarlo con rocas”, dice un usuario de Twitter

BREAKING: man critically injured at Dallas riots It appears he attempted to defend a shop with a large sword Looters ran at him, then he charged rioters They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks I called an Ambulance and it’s on the way pic.twitter.com/kFxl3kjsBC — ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020

Un video viral muestra a un hombre en Dallas, Texas, siendo severamente golpeado por una multitud de “saqueadores”, según un corresponsal de Blaze TV, que se encuentra en la ciudad para dar “Actualizaciones de Dallas Riot en vivo”, según su página de Twitter. Tenga en cuenta que el video es extremadamente inquietante.

Elijah Schaffer de Blaze TV publicó el video y escribió: “ALERTA: hombre herido de gravedad en los disturbios de Dallas. Parece que intentó defender una tienda con una gran espada. Los saqueadores corrieron hacia él, luego acusó a los alborotadores. Luego lo golpearon con una patineta y lo apedrearon con rocas de tamaño mediano. Llamé a una ambulancia y está en camino “.

Cuando Heavy le preguntó sobre el incidente, el portavoz de la policía de Dallas, Carlos Almeida, respondió: “Estamos tratando de obtener información, pero tenemos muy poco en este momento. La víctima fue transportada antes de que llegaran los oficiales. La llamada llegó como si se tratara de una puñalada en House of Blues. Me acabo de enterar de que está en condición estable”. Luego siguió con más detalles: “La víctima fue a la cuadra 2200 de N. Lamar Street (House of Blues) con un machete para supuestamente proteger su vecindario de los manifestantes. La víctima se enfrentó a los manifestantes mientras sostenía el machete y fue posteriormente agredida por los manifestantes. Fue transportado a un hospital del área donde permanece en condición estable. Esto sigue siendo una investigación en curso”.

Lea más sobre ese video aquí.

9. La gente ataca los automóviles en la autopista de San José

Un video viral muestra a personas atacando autos en una carretera en el este de San José, California, mientras las protestas se intensificaron en la muerte de George Floyd en Minneapolis.

El alcalde de San José apareció en CNN y llamó a la comunidad a “reunir nuestro carácter colectivo”. Según CNN, los manifestantes de California rompieron las ventanas de los automóviles y detuvieron el tráfico en la autopista.

La página de Facebook Proud to be from East San Jose compartió el video, escribiendo: “Los manifestantes del este de San José destrozaron los autos de las personas en la autopista, tratando de sacar a las personas de sus autos y bloqueando el tráfico”.

El video compartido por el sitio mostraba a un hombre tratando de romper la ventana de un vehículo con personas adentro, y mostraba a otra persona golpeando la ventana de otro automóvil.

Lea más sobre ese video aquí.

10. La policía dispara a fotógrafo con bala de goma en Minneapolis

WCCO photojournalist records himself getting shot in the leg with a rubber bullet and arrested by state patrol pic.twitter.com/kPVn6SZU65 — CJ Fogler (@cjzero) May 31, 2020

La policía de Minneapolis, Minnesota, disparó a un galardonado fotógrafo de WCCO-TV con una bala de goma y lo arrestó, según la estación de televisión.

“ALERTA: Un veterano fotógrafo de WCCO está bajo arresto, puesto bajo custodia por la Patrulla del Estado. El galardonado fotógrafo Tom Aviles fue alcanzado por una bala de goma ”, escribió WCCO-TV en Twitter. Avilés se grabó siendo disparado por la bala de goma. Luego fue liberado.

Obtenga más información sobre ese video aquí.

Algunos videos más, por si acaso

Looting Louis Vuitton store in Portland. Nothing screams justice like designer handbags. pic.twitter.com/zWsExSY6DM — James Woods (@RealJamesWoods) May 30, 2020

Otros videos mostraron una tienda Louis Vuitton en Portland siendo saqueada (arriba) mientras los ladrones salían corriendo con bolsos de diseño.

Mientras tanto, en Seattle, se capturó a una mujer en un video que parecía robar un pastel de queso completo de Cheesecake Factory:

Cheesecake Factory in Downtown Seattle was looted and @KIRO7Seattle caught someone walking away with an entire cheesecake pic.twitter.com/lvzbdgNJcX — Ms. Chanandler Bong (@joefarrell86) May 31, 2020

El actor John Cusack publicó un video alegando que la policía lo atacó con porras.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v” — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

