Top 5 Últimas Noticias Mayo 28 de 2020

Este lunes ya se alcanzó la temida cifra relativa a la Pandemia pues ya se reportan más de 100.000 muertes por covid-19 en EE.UU. El número de casos es de 1.695.776 y hay al menos 100.047 fallecidos según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Debido al mal clima, el esperado lanzamiento de una nave de la compañía SpaceX al espacio, fue reprogramada desde Cabo Cañaveral. El lanzamiento del cohete con dos astronautas a bordo hacia la estación espacial se intentará de nuevo en la tarde del próximo sábado. Desde el 2011 no se hace ningún tipo de lanzamientos espaciales en Estados Unidos y el mundo está a la expectativa.

Esta es otra noticia que genera repudio y que ha circulado sin parar desde que aconteció. Miles de personas protestaron en la noche de este martes y el dia del miércoles en Mineápolis por la muerte a manos de policías del afroamericano George Floyd. El suceso que quedó registrado en video muestra el momento en el que un oficial de policía somete a Floyd con su rodilla en el cuello por varios minutos. Aquí detalles de este acto brutal.

En materia de política y acciones por parte del presidente Trump, se ha comentado también en el mundo entero cómo arremetió contra Twitter luego de que la plataforma etiquetara dos de sus tweets como contenido “engañoso”. El mandatario advirtió que podría “regular o cerrar” la red social tras la verificación que considera como una violación a la libertad de expresión. Hoy supuestamente el presidente firmará una órden ejecutiva para castigarlo. veremos en qué continúa esta polémica.

Algunos medios han informado que las restricciones impuestas por el gobierno Trump para restringir el número de visas otorgadas a los trabajadores extranjeros podrían extenderse y ampliarse en los próximos días. La decisión aún está siendo debatida. Detalles aquí.

Como de película, es la conmovedora historia de un pequeño perro que esperó por tres meses a su dueño en un hospital de Wuhan. La mascota habría llegado a las instalaciones del Hospital Wuhan Taikang en febrero de 2020, sin embargo, su dueño falleció 5 días después de la llegada.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

Este miércoles miles de espectadores de alrededor del mundo esperaron ansiosos el primer lanzamiento tripulado por parte de Estados Unidos luego de casi 10 años. Sin embargo, debido a causas climatológicas el lanzamiento fue pospuesto para el próximo sábado a las 21.22 horas.

Es la primera vez en la historia que una empresa privada lanza un cohete tripulado, pues se realizará con la cápsula Crew Dragon, fabricada por la agencia Space X, de Elon Musk. Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley estuvieron más de 3 horas dentro de la nave realizando las medidas necesarias y esperando la actualización climática que desde horas de la mañana se veía empeorar.

Donald Trump tampoco se perdió el espectáculo, pues llegó a bordo del Air Force One, sobrevolando muy cerca de la plataforma para observar el cohete Space X y posteriormente aterrizar en el Centro Espacial Kennedy. Más en CNN.

Con el argumento de proteger el empleo de los estadounidenses, se espera que el presidente Trump extienda la prohibición migratoria implementada el 22 de abril. “Sostienen que la directiva no fue lo suficientemente lejos, dada la tasa de desempleo que se disparó y las elecciones a solo unos meses de distancia”, indica el informe.

Por otro lado, el debate que se vive en el gobierno espera llegar a un acuerdo para que de extenderse la medida, se tengan en cuenta ciertas restricciones que protejan a las empresas y universidades que necesitan migrantes. “Para intercambios culturales, generalmente aquellos contratados para trabajos de verano en parques de atracciones, campamentos y centros turísticos, así como estudiantes que asisten a universidades estadounidenses contratados para empleo temporal”.

Según cifras del Instituto de Política Económica la decisión impacta a un millón de inmigrantes. Más información en La Opinión.

Indignantes imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en el que un oficial de policía de Estados Unidos retiene a un hombre con su rodilla en el cuello contra el suelo. Mientras varias personas intentan convencer al policía que deje de torturarlo, el hombre logra decir en varias ocasiones que no puede respirar antes de dejar de moverse totalmente.

Luego de conocerse la noticia, cuatro oficiales de policía del estado de Minneapolis fueron despedidos. Según el departamento de policía, el hombre identificado como George Floyd de 46 años, fue detenido porque su descripción era similar a la de un sospechoso en un caso de falsificación en una tienda de comestibles.

“Se suponía que debían estar allí para servir y proteger y no vi a ninguno de ellos levantar un dedo para hacer algo para ayudar mientras él rogaba por su vida. Ninguno de ellos intentó hacer nada para ayudarlo”, dijo Tera Brown, prima de Floyd. Más en Infobae.

Donald Trump publicó un tweet en el que aseguraba que la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del estado “tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y que derivaría en unos comicios amañados.”

Twitter enlazó al tweet del presidente un botón que dice “Obtenga aquí la información sobre el voto por correo”, catalogando el tweet como “engañoso”. El mandatario no tardó en responder diciendo que la red social planea interferir en las elecciones presidenciales al decir que dos de sus tweets tienen información “potencialmente engañosa”.

“Twitter está interfiriendo ahora en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi declaración sobre los votos por correo, que llevarán a una corrupción y un fraude masivos, es incorrecta, basándose en el fact checking de los medios de fake news CNN y el Washington Post de Amazon. Twitter está sofocando completamente la libertad de expresión, y yo, como Presidente, ¡no permitiré que eso suceda!”, declaró el mandatario.

I hope all Republican House Members vote NO on FISA until such time as our Country is able to determine how and why the greatest political, criminal, and subversive scandal in USA history took place!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020