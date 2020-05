Top 5 Últimas Noticias Mayo 31 de 2020

View this post on Instagram

Atlanta es una de las muchas ciudades que anoche experimentó violentas protestas y motines en las últimas horas. Allí, donde nació el Reverendo Martin Luther King, se ha tenido que declarar el estado de emergencia. En medio de todo,Keisha Lance Bottoms, la alcaldesa de la ciudad, envió un mensaje contundente a los ciudadanos de Atlanta que le aplica a los manifestantes en todo Estados Unidos :”Cuando quemas esta ciudad, estás quemando nuestra comunidad. Si quieres un cambio en América, ve y regístrate para votar. Preséntate en las urnas en noviembre. ¡Ese es el cambio que necesitamos! Con la violencia estás deshonrando nuestra ciudad, estás deshonrando la vida de George Floyd y la de todas las demás personas que han muerto como él. Somos mejores que esto como ciudad. Somos mejores que esto como país ".