Memorial Day 2020 -Horario de Walmart: ¿Esta abierto o cerrado?

Es Memorial Day 2020 y, como está pensando en sus necesidades de comestibles y suministros que están en su lista, puede ser preguntándose cuáles son las horas de Walmart cerca de usted hoy. Ya sea que desee visitarlo usted mismo, haga que le envíen sus compras, sabiendo que el horario puede ser útil. Walmart todavía tiene muchos cambios en su lugar debido al coronavirus brote, pero las tiendas están abiertas hoy para el Día de los Caídos. Aquí está la información más reciente.

Tenga en cuenta que los horarios y políticas individuales de la tienda pueden variar debido a coronavirus pandemia. Algunas tiendas pueden estar abiertas durante más horas en ciertos lugares o tener otras políticas vigentes por razones de seguridad. Es mejor consultar con su tienda local para conocer las políticas específicas.

Las tiendas Walmart están abiertas de 7 a. m. a 8:30 p. m.

Walmart está abierto para Memorial Day 2020 y las horas aún son limitadas. El 15 de marzo, Walmart cambió su horario de atención debido al brote de coronavirus y luego, el 19 de marzo, limitaron las horas un poco más. Estas horas todavía están vigentes, según la última actualización de Walmart en su sitio web .

Todas las tiendas de 24 horas y la mayoría de las otras tiendas Walmart y Neighborhood Markets están abiertas de 7 a.m. a 8:30 p.m. todos los días, a menos que la tienda ya opere menos horas regularmente. Y sí, esto incluye el Día de los Caídos. Por lo tanto, si está acostumbrado a que su Walmart esté abierto las 24 horas, tendrá que ajustar sus expectativas de compra hoy.

Hay una excepción: las tiendas que ya abrían por menos de 7 a.m. a 8:30 p.m. Si las horas regulares de las tiendas implican abrir más tarde o cerrar antes, esas tiendas mantendrán esas horas. (Por ejemplo, una tienda que funcionaba de 9 a.m. a 8 p.m. no cambiará sus horarios).

Hasta finales de mayo, Walmart ofrece horarios de compras para personas mayores todos los martes para clientes de 60 años o más, una hora antes de que abran las tiendas. Las farmacias y los centros de visión también están abiertos durante las horas de compras para personas mayores.

Para las horas de la tienda cerca de usted, vea el buscador de tiendas .

Espere ver otros cambios, ya que muchos Walmarts tienen nuevos requisitos y procedimientos para COVID-19. Esto incluye instalar protectores contra estornudos en la farmacia y registrar cajas, tener calcomanías en el piso para ayudar a mantener el distanciamiento social y tener una entrada y salida claramente designadas para el distanciamiento social. El número de personas en la tienda se limita a no más de cinco por cada 1,000 pies cuadrados (que es aproximadamente el 20% de la capacidad regular de una tienda). El 20 de abril, Walmart también comenzó a exigir a los asociados que usaran máscaras u otra cara Revestimientos. Se alienta a los clientes a hacer lo mismo.

