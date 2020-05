¿A qué hora es hoy el lanzamiento del SpaceX de la NASA?: aquí los detalles de la misión espacial

El lanzamiento histórico de la NASA SpaceX ya casi está aquí. El lanzamiento está programado para la tarde del miércoles 27 de mayo.

Puedes ver una lista de horarios para el lanzamiento en diferentes zonas horarias a continuación, una cuenta regresiva, y más detalles sobre qué esperar. Tenga en cuenta que los tiempos exactos de despegue pueden cambiar con poca advertencia dependiendo de las actualizaciones del clima y otros factores.

El lanzamiento está programado para el miércoles por la tarde.

En el momento de la publicación de este artículo, el lanzamiento histórico de la NASA SpaceX está programado para el miércoles por la tarde, 27 de mayo, a las 4:33 p.m. Este en Florida. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que el tiempo se retrase debido al clima, y también se programa una fecha de respaldo en caso de que las condiciones no sigan siendo favorables para un lanzamiento.

Según los planes actuales, según lo publicado por la NASA, el lanzamiento tendrá lugar así, según diferentes zonas horarias

4:33 p.m. Oriental

3:33 p.m. Central

2:30 p.m. Montaña

1:33 p.m. Pacífico

12:33 p.m. Alaska

10:33 a.m. Hawai

Y en otras partes del mundo, puede ver una lista completa del tiempo de lanzamiento en diferentes lugares de todo el mundo aquí.

Es importante tener en cuenta que el tiempo exacto de la cuenta regresiva puede cambiar según el clima. Este temporizador de cuenta regresiva se basa en el tiempo publicado por la NASA en la tarde del 26 de mayo, prediciendo las 4:33 p.m. el lanzamiento este el 27 de mayo. Si el temporizador de cuenta regresiva no funciona en su navegador, puede verlo aquí.

Algunos canales de YouTube han proporcionado una cuenta regresiva en vivo para el tiempo de lanzamiento. Puede ver uno a continuación con un momento de lanzamiento ligeramente diferente.

Si desea ver el lanzamiento en vivo, solo vea la transmisión en vivo a continuación, proporcionada por la NASA.

El lanzamiento está dirigido a las 4:33 p.m. Este, pero la cobertura de transmisión en vivo en el video comenzará a las 12:15 p.m. Eastern con cobertura conjunta de la NASA y SpaceX.

Si desea ver a la tripulación Dragón en vivo antes del despegue, este video se transmite actualmente desde la Sala de prensa Kennedy de la NASA.

Actualmente, el clima tiene una probabilidad del 60% de mantenerse y ser favorable para el lanzamiento del miércoles.

