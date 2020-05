Homicidio de Patricia Ripley a su hijo de 9 años es similar al caso de Susan Smith en 1995: ¿Por qué?

Patricia Ripley está acusada de asesinato en primer grado mientras la policía investiga la muerte de su hijo, un niño autista, no verbal de 9 años llamado Alejandro Ripley, que fue encontrado muerto en el canal de un campo de golf, según los registros de la corte y la cárcel.

Según lo que la policía le dijo al Miami Herald, Ripley, de 45 años, dijo que Alejandro “iba a estar en un lugar mejor”.

Inicialmente, Ripley le dijo a la policía que su hijo había sido secuestrado por dos hombres negros que la sacaron de la carretera, le pidieron drogas, le arrebataron a su hijo y huyeron de la escena en un sedán azul claro, informó el South Florida Sun-Sentinel. Esa noche, se emitió una Alerta Amber como dispone la ley de Florida- el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), la Oficina de Víctimas Especiales y la Unidad de Personas Desaparecidas -comenzaron a buscar a dos secuestradores: uno vestido de negro con un pañuelo negro cubriéndole la cara y otro con trenzas, informó el Sun-Sentinel.

The Miami Herald señaló que el caso de Ripley

es similar al caso de 1995 de Susan Leigh Smith, quien fue condenada por matar a sus dos hijos después de inventar una historia de secuestro que involucraba a un hombre negro quien la robó y se fue con sus hijos. En ambos casos, las autoridades dijeron que los niños se ahogaron en manos de una madre que culpó a los secuestradores ficticios.

Susan Smith culpó a un secuestrador de autos negro por la muerte de sus hijos

Susan Smith killings: 25 years since South Carolina mom murdered her kidsIt's now been 25 years since Susan Smith murdered her two young children, one of the most infamous crimes in recent South Carolina history that made national headlines. On October 25, 1994, Smith strapped her sons into her Mazda sedan and rolled them into John D. Long Lake in Union County. The children —3-year-old Michael and 14-month-old Alex–died moments later. 2019-10-24T22:27:07Z

El 5 de octubre de 1994, Smith le dijo a la policía del condado de Union que un hombre negro se le acercó mientras su auto se detenía en un semáforo en rojo, la obligó a salir a punta de pistola y se fue con su hijos de 14 meses y 2 años respectivamente, que estaban en la parte trasera del auto, informó el periódico The State.

Las acusaciones condujeron a tensiones raciales en el condado de Union de Carolina del Sur, informó el Washington Post: “Las noticias de que Smith había confesado el crimen enojó a la unida comunidad afroamericana de la ciudad, que encontró sospechoso que nadie reconociera la descripción que hizo Smith del supuesto secuestrador”.

Smith pidió en la televisión el regreso seguro de sus hijos con su esposo, David, a su lado, informó el Post. Pero dentro de las dos semanas de informar el secuestro, Smith había confesado a los funcionarios del sheriff del condado de Union que ella había inventado la historia del secuestro y que en realidad había ahogado a sus dos hijos. Informó The State que Smith ató a sus hijos, Alex de 14 meses y Michael de casi 3 años, en el asiento trasero de su automóvil, un Mazda Protégé 1990, color borgoña, y empujó el automóvil hacia el John D. Long Lake usando una rampa de acceso, informó el periódico.

Smith fue condenada por dos cargos de asesinato y recibió una sentencia de cadena perpetua, en lugar de la pena de muerte que buscaban los fiscales. Ella ha pasado los últimos 25 años en prisión.

Desde su condena, Smith ha enviado varias cartas al Estado en las que dijo que no estaba en su sano juicio cuando cometió los asesinatos e inventó la historia del secuestro porque no sabía cómo confesar:

“No sabía cómo decirles a las personas que amaban a Michael y Alex que nunca los volverían a ver … Había planeado suicidarme primero y dejar una nota detrás de lo que había sucedido … No creía que pudiera enfrentar mi familia cuando se reveló la verdad”.

La policía y los fiscales sospecharon que las acciones de Smith fueron motivadas por el final de una aventura que había tenido con un hombre local, Tom Findlay, según el Chicago Tribune. The Tribune escribió que en una carta que Findlay envió rompiendo con Smith, implicaba que “él rompió el asunto, en parte, porque no quería aceptar la responsabilidad de los niños”. Smith será elegible para libertad condicional el 4 de noviembre de 2024.

La policía acusa a Ripley de intentar matar a su hijo dos veces el jueves por la noche

La policía inicialmente proporcionó este recuento:

Según los investigadores, la víctima estaba con su hijo mientras conducía hacia el oeste por SW 88 Street desde 157 Avenue, cuando notó que la seguía un vehículo desconocido. El conductor del vehículo desconocido intentó deslizar lateralmente su vehículo, obligándola a desviarse hacia SW 158 Avenue. Luego, el vehículo la bloqueó mientras un pasajero masculino la emboscaba, exigiéndole drogas. Después de afirmar que no tenía drogas, él le robó su teléfono celular y secuestró a su hijo, huyendo hacia el sur en el vehículo desconocido.

Más o menos 12 horas después de que Ripley informara que Alejandro fue secuestrado por los dos hombres negros que la cortaron en una intersección, se encontró un cuerpo en la intersección del canal del Miccosukee Golf & Country Club, a unas cuatro millas de donde Ripley había dicho que secuestraron a su hijo, el Sun-Sentinel informó. El Departamento de Leyes de Florida canceló la Alerta Amber y confirmó que Alejandro fue encontrado muerto.

The Florida Amber Alert for Alejandro Ripley has been cancelled. We are very sad to report that the child was found deceased.

If you would like further information, please call the Miami-Dade Police Department at 305-476-5423. — FDLE (@fdlepio) May 22, 2020

Sin embargo, la policía le dijo al Miami Herald que las imágenes de video vigilancia que las autoridades obtuvieron revelaron discrepancias en la historia de Ripley.

Ripley fue acusada de admitir que ella inventó la historia sobre el secuestro de su hijo, informó la estación local de noticias CBS-4, después de que la policía le dijo a la estación que tenían testigos que la vieron con Alejandro cerca de donde se encontró su cuerpo. La policía también dijo que tenían imágenes de video que la mostraban sentada sola en Home Depot dentro de su automóvil durante 20 minutos antes de que llamara a la policía, según The Miami Herald.

El Miami Herald también informó que la policía dijo que tienen video vigilancia con imágenes que muestran a Ripley empujando a Alejandro hacia el canal. El periódico también informó que la policía acusa a Ripley de llevar “a la víctima al canal donde se ahogó”.

En una conferencia de prensa celebrada el 23 de mayo, la Fiscal del Estado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, dijo que la policía acusa a Ripley de intentar ahogar a su hijo, no una, sino dos veces.

“Los residentes locales escucharon gritos y fueron a ayudar y encontraron a Alejandro en el canal y lo rescataron”, dijo Rundle. “Una hora después, nuevamente lo trajo y lo llevó a un canal diferente … esta vez, desafortunadamente, no había nadie allí para salvarlo”.

El director de la policía de Miami-Dade, Alfredo Ramírez, también presente en la conferencia de prensa, dijo que estaba muy decepcionado por la historia de secuestro que Ripley le contó a la policía. “Para ella, echar la culpa de su crimen a otra comunidad es otro crimen que se cometió”, dijo.

Los registros judiciales de Miami-Dade muestran que Ripley ahora está detenida acusada de asesinato en primer grado. Fue arrestada a las 3 a.m. el 23 de mayo. Ripley se encuentra actualmente en la cárcel local sin derecho a fianza.

Ripley apareció en una audiencia en la corte el 23 de mayo con vestimenta de presidiarios bajo vigilancia suicida, informó el Herald. Su esposo, Aldo Ripley, dijo que él no cree en los cargos en contra de su esposa.

Este es el original en inglés de Heavy.com