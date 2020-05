Frases del Día de las Madres durante la Cuarentena

Hoy 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en los Estados Unidos y en varios países de habla hispana, una celebración que será muy diferente a la de años anteriores debido a la pandemia del Coronavirus, una crisis de salud pública que ha afectado a miles de mujeres a nivel mundial. Sin embargo, hoy queremos que honren a sus madres con emotivas frases que las hagan sentir muy cerca de ustedes en medio de la cuarentena que vivimos.

Además, te invitamos a conocer más sobre la historia de este memorable día que se celebra en Estados Unidos y Reino Unido desde el siglo XIX. Al parecer los orígenes del Día de las Madres se remontan a la época de la antigua Grecia y al mito de Rhea.

Conoce más sobre el surgimiento del Día de las Madres en Estados Unidos

De acuerdo con History.com, el Día de las Madres fue creado por Anna Jarvis en 1908 y se convirtió en un feriado oficial en los Estados Unidos en el año 1914. Un dato curioso sobre esta festividad es que Jarvis denunció la comercialización del Día de las Madres y pasó los últimos años de su vida tratando de eliminarlo del calendario de festividades en el país.

La historia del Día de las Madres surge en la antigua Grecia

Las festividades por el Día de las Madres se remontan a los antiguos griegos y romanos que celebraban este día en honor a las diosas madres Rea y Cibeles. Sin embargo, el precedente más moderno para este día es la festividad cristiana conocida como el “Domingo de las Madres”.

En su momento fue una tradición muy importante en Reino Unido y en gran parte de Europa en donde se celebraba el cuarto domingo de Cuaresma, día en el que los fieles regresaría a su “iglesia madre”, la iglesia principal en las cercanía de sus hogares para ser partícipes de un servicio especial, según información publicada por History.com.

Datos curiosos sobre el Día de las Madres

De acuerdo con estudios, en los Estados Unidos se hacen más llamadas telefónicas en el Día de las Madres que en cualquier otra día del año.

Los orígenes del Día de las Madres como festividad en los Estados Unidos se remontan al siglo XIX.

Una de las grandes precursoras del Día de las Madres en los Estados Unidos es Julia Ward Howe. En el año 1870, Howe escribió la proclamación del “Día de las Madres”, un llamado de acción a todas las mujeres estadounidenses para que se unieran para promover la paz mundial.

Otra de las grandes pioneras del “Día de las Madres” es Juliet Calhoun Blakely, una activista estadounidense que inspiró a las mujeres para celebrar este día de manera local en la década de 1870 en Albion, Michigan.

Frases del Día de las Madres durante la Cuarentena por el COVID-19

“Mamita, ya pronto llegaré a casa y podré darte todos los abrazos y besos que no he podido en este tiempo que hemos estado separados. Quise mandarte este mensaje para que veas que desde las primeras horas del día pienso en ti ¡Feliz Día de las Madres!”

“Es muy difícil estar lejos de ti, Madrecita querida. Extraño tus miradas, tus sabios consejos, tus deliciosas comidas, tu grata compañía y mucho más. ¡Feliz Día de las Madres!”

“Espero que pronto podamos encontrarnos para decirte con mucha ternura: ¡Feliz día de la Madre!”

“Mamá, me siento un poco triste porque quería pasar este día contigo y no me va a ser posible. Pero quiero confesarte que ser tu hijo es lo más lindo que me ha pasado en la vida. ¡Feliz Día de las Madres!”

“Te prometo ir pronto llevándote muchos regalos bonitos pero, sobre todo, llevándote todo este amor lindo que siento por ti, te lo llevaré en forma de abrazos y besos. ¡Feliz Día de las Madres!”

“Esta cuarentena se siente eterna y los días pasan más lentos, pero lo que sí quiero que llegue hoy es mi gran amor por ti expresado en palabras. ¡Te amo, feliz día mamá!”

“Me entristece saber que este año viviremos esta fecha sin estar juntos, mamá. Le pido a Dios que hoy te brinde muchas alegrías y que derrame bendiciones sobre ti todos los días del año. ¡Feliz Día de las Madres”

“Mamá, eres única para mí, te mereces todo lo mejor del mundo, y por ello lamento no poder estar a tu lado para hacerte pasar un día maravilloso, pero espero que sonrías mucho porque pronto estaremos juntos y celebraremos por este y muchos días más ¡Felicidades!”

“Hoy y todo los días quiero que recuerdes que eres uno de los tesoros más valiosos en mi vida. Cuento las horas, minutos y segundos para volverte a ver. Por ahora, quiero expresarte lo bendecido que me siento de ser tu hijo”

“En medio de la cuarentena me he dado cuenta que no hay algo tan especial como estar a tu lado. Por ahora, me toca recordar nuestros mejores días juntos. Espero verte muy pronto y abrazarte fuertemente. ¡Feliz Día de las Madres!”

“Eres la mejor madre del mundo. Me regalaste amor, comprensión, fe en que vendrían días mejores. Hoy yo quiero expresarte mi gratitud por la crianza que me brindaste. Pronto estaremos juntos para celebrar como siempre lo hemos hecho. ¡Feliz Día de las Madres!”

LEE TAMBIÉN: Feliz Día de las Madres 2020: Mejores frases para compartir con mamá

LEE TAMBIÉN: Feliz Día de las Madres 2020: Las mejores imágenes para compartir