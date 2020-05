Escorpio – Horóscopo del 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

La familia te reconforta, es cálida y te hace sentir muy feliz, sus abrazos hacen que olvides angustias y tristezas, sé agradecido con tu familia.

Dinero:

Cuídate de invertir en cosas que mañana te hacen sentir culpable, compras y no mides las consecuencias, busca un viaje o una forma de invertir de manera segura.

Salud:

No hay que hacer tanto ejercicio, no solo tienes un cuerpo físico, eres también mente y espíritu, descuidar uno es descuidar a los otros, eres equilibrio, busca tu armonía.

Consejo:

Entiende que para estar bien requieres también de otras formas de ver el mundo, de hacer algo en retribución a él, pequeñas cosas logran grandes cambios.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras direccionando con Rata y Buey, el elemento Agua es principal en tu jornada.

Trabajo:

Podrás lograr hacer varias actividades en tu día, el tiempo te rendirá si de verdad te concentras en tus labores. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Concentrarte en ti y en tu espiritualidad es ideal para hoy. Es tiempo de aceptar, entender y mejorar algunas cosas de ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Un cambio positivo puede ser muy gratificante en tus relaciones, mover un poco la rutina y hacer algo diferente les dará mucha fluidez y confianza.

Dinero:

Puedes aprovechar el día para plantear un camino en cuanto a tus movimientos financieros, quien está preparado comete menos errores.

Consejo: “Todo lo que quieres en la vida, está fuera de tu zona de confort” –Robert Allen.