Escorpio – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

El amor se siente desde los primeros años, el amor va madurando con el paso del tiempo, mira cómo expresas el amor a tu pareja y familia. Si algo debes transformar hazlo sin temor alguno.

Dinero:

En tu labor eres reconocido y respetado por tus jefes, te gusta investigar y siempre sorprendes con tus avances, es lo que más te gusta hacer y lo disfrutas. Mantenlo aún cuando es un poco difícil hacerlo.

Salud:

Te gusta cuidarte y mantenerte bien, no es un sacrificio ejercitarte para lucir bien, piensa mejor en hacerlo también por sentirte sano y con tu energía vital en alza.

Consejo:

No busques proyectar lo que no eres, las apariencias son solo para tener un reconocimiento exterior, en realidad es la validación que no te das la que buscas afuera.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en daño con el Mono, es importante mantenerse al margen en varias situaciones para no caer en conflictos.

Trabajo:

Intenta relajarte y dejar descansar a la mente un poco, saturarte de información no es lo más recomendable ya que aumentará el nivel de estrés y ansiedad en ti. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tu mente no estará en el presente, sino en el pasado. Te sentirás confundido/a y con nostalgia. Es imprescindible que enfoques tus energías en el ahora para tener claridad en tus pensamientos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La sensibilidad está en el aire, tus relaciones se verán afectadas por problemas que no tienen justificación alguna. Hay actitudes tristes e impulsivas a tu alrededor que motivan las discusiones.

Dinero:

Si no te sientes seguro/a en una negociación por algo en particular, tómate tu tiempo para reflexionar y aclarar tus pensamientos. No tomes la primera decisión que venga a tu mente.

Consejo: Tus mejores momentos de reflexión están junto a las mujeres importantes de tu vida, comparte tiempo con ellas.