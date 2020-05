TOP 5: Noticias de Deportes – 7 de Mayo de 2020

Paulo Dybala dio negativo de coronavirus tras numerosos test, autorizan la vuelta de la Bundesliga alemana, el ‘Mundo Barcelona‘ le respondió a Thibaut Courtois, el peor 11 histórico del Real Madrid y la condición de Massimo Moratti para soltar a Lautaro Martínez. Las noticias más importantes del día.

1. El coronavirus es pasado para Dybala

Luego de que circulara la versión de un cuarto test positivo de coronavirus, Paulo Dybala anunció en sus redes sociales que finalmente se encuentra recuperado de dicha enfermedad.

“Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19”, escribió Dybala en su publicación, la cual acompañó con una foto suya mirando hacia el cielo y denotando felicidad por la noticia.

Asimismo, en Twitter puso: “Se ha hablado mucho durante las últimas semanas… pero finalmente puedo confirmar que estoy curado. Gracias una vez más a todos por su apoyo y mucho ánimo a todos los que todavía están sufriéndolo. Un abrazo a todos”.

Cabe recordar que los últimos rumores en torno a la salud de Dybala salpicaron al portugués Cristiano Ronaldo, compañero del delantero argentino en Juventus y apuntado como el impulsor de dichas versiones.

2. Confirmado: se reanuda la Bundesliga alemana

La canciller alemana Angela Merkel anunció la reanudación de la Bundesliga alemana con sus partidos a puertas cerradas, luego de varias semanas de inactividad por la pandemia del coronavirus.

De esta manera Merkel, tras una videoconferencia con los presidentes de cada región, dio luz verde para que los torneos de Primera y Segunda división comiencen a partir del 15 de mayo. Horas más tarde, esa misma fecha fue ratificada por la Federación Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán) al diario Bild.

“La decisión de hoy es una buena noticia para la Bundesliga y la 2. Bundesliga. Es una gran responsabilidad para los clubes y sus empleados implementar los requisitos médicos y organizativos de manera disciplinada. Los partidos sin espectadores en el estadio no son una solución ideal para nadie. Sin embargo, en una crisis que amenaza la existencia de algunos clubes, es la única forma de mantener las ligas en su forma actual. Me gustaría agradecer a los responsables políticos de los gobiernos federales y estatales por su confianza“, dijo tras el anuncio Christian Seifert, el máximo dirigente de la Deutsche Fussball Liga (DFL).

Si bien aún faltan delinear algunos detalles logísticos, es un hecho que el balón comenzará a rodar de una buena vez por todas en tierras alemanas.

3. Barcelona le responde a Courtois

A raíz de sus dichos en relación al futuro de la presente edición de La Liga de España, cuyos clubes integrantes retoman paulatinamente los entrenamientos, Thibaut Courtois pasó a ser un “nombre prohibido” en Barcelona.

El arquero belga del Real Madrid confesó que le parecería “injusto” que consagren al FC Barcelona como campeón del certamen, dado que es el vigente líder en la tabla de posiciones. Y las respuestas del mundo catalán no tardaron en llegar.

“No me gustaría ganar el campeonato de esta manera pero es de sentido común que, si se detiene, la clasificación quede como está. Pero la realidad es que a todos nos gustaría acabar el campeonato y ganarlo jugando todos los partidos, igual que la Champions League”, esgrimió Quique Setién, DT del club blaugrana, durante una charla pública con su cuerpo técnico.

En tanto que Cesc Fábregas, ex Barça y hoy en el AS Mónaco de Francia, habló con el programa “Estudio Estadio” (TVE) coincidió con la postura de Setién: “Cada uno defiende sus intereses. Nosotros nos hemos quedado sin Europa el año que viene por muy poco. Pero si se parara como se ha hecho en Francia, el Barsa sería justo vencedor. No estamos parando porque nos guste. Lo estamos haciendo por una causa inevitable”.

Pero la respuesta más dura fue del diario catalán Sport, el cual dedicó su portada para replicar a Courtois. “¿Por qué no te callas?”, tituló el mencionado periódico sin medias tintas.

4. ¿El peor 11 del Real Madrid?

Al igual que otros tantos medios periodísticos en todo el mundo, el diario AS de España aprovecha el parate del fútbol por el coronavirus para abrir debates entre sus lectores y el más reciente tiene como protagonista al Real Madrid y los peores jugadores de su historia.

En ese sentido, dicho periódico confeccionó un once titular con futbolistas que pasaron sin pena ni gloria por la Casa Blanca. O peor aún, que hayan dejado un recuerdo no tan grato durante su estadía en el Santiago Bernabéu.

¿Los elegidos? Albano Bizzarri (argentino); Carlos Diogo (uruguayo), Jonathan Woodgate (inglés), Predrag Spasic (serbio) y Fábio Coentrao (portugués); Thomas Gravesen (danés), Pablo García (uruguayo), Julian Faubert (francés) y Elvir Baljic (bosnio); Antonio Cassano (italiano) y Royston Drenthe (holandés).

5. Moratti: “Acepto que Lautaro se vaya si…”

Ante la novela que se robará todas miradas en el próximo mercado de fichajes en Europa, el expresidente del Inter de Milán Massimo Moratti brindó una extensa entrevista a La Gazzeta dello Sport en la que, entre otros temas, deslizó la condición que le pondría al FC Barcelona para que se lleve a Lautaro Martínez.

Lejos de andar con rodeos, quien presidiera al club italiano durante 18 temporadas avisó: “Si viene (Lionel) Messi, acepto que Lautaro (Martínez) se vaya del Inter”.“Si Leo es imposible, en el lugar del Toro querría a (Paulo) Dybala”, confesó Moratti.

Mientras el futuro de Lautaro aún es incierto, el dato concreto es que la cláusula de salida que existe en su contrato solo se puede ejecutar durante las primeras dos semanas de julio de 2020. Y el FC Barcelona está al acecho por su gran objetivo.

