Foto de policía Derek Chauvin con gorra racista tras asfixiar a hombre negro es falsa

Una foto que ha circulado ampliamente en Internet, que muestra al oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin con una gorra que dice “Make Whites Great Again” (Hagamos a los blancos grandes nuevamente) es falsa. El oficial Chauvin no es quien aparece en esa foto. La acusación es falsa, según múltiples informes de noticias.

Brandy Zadrozny, un reportero de NBC News, escribió en Twitter: “Por favor, dejen de compartir la foto del chico con el sombrero de “Make Whites Great Again”. No es Derek Chauvin. Es un troll zombie. Si algo parece demasiado escandaloso para creerlo, a menudo lo es”.

Snopes también desmintió la foto, escribiendo: “Esta fotografía en realidad parece mostrar a Jonathan Riches.

Derek Chauvin ha sido nombrado como el oficial de policía de Minneapolis, Minnesota, que fue visto en un video viral arrodillado en el cuello de un hombre negro llamado George Floyd, que luego se quedó en silencio y luego murió después de suplicar repetidamente por su vida diciendo en tono angustiado que no podía respirar.

The man on the right isn’t Derek Chauvin. He isn’t a cop. He is Jonathan Lee Riches, a notorious con man, troll and prankster, not to mention the "world's most litigious man." Riches injects himself, indefensibly, into tragic news events, even if it means going to prison. https://t.co/Y66mXihrYB

Todo esto no impidió que la afirmación falsa circulara ampliamente en las redes sociales. Incluso las celebridades lo compartieron; Ice Cube escribió: “Un lobo con ropa de lobo. Los demonios están entre nosotros. #Fightthecowards”.

Pero, de nuevo, la foto no muestra a Derek Chauvin. Ice Cube tuiteó un collage que muestra una imagen real de Chauvin junto a la otra foto, donde se ve que no es él.

Luke O’Brien, un reportero del Huffington Post, escribió: “El hombre de la derecha no es Derek Chauvin. Él no es policía. Es Jonathan Lee Riches, un conocido estafador, troll y bromista, por no mencionar al “hombre más litigioso del mundo”. Riches se inyecta, indefendiblemente, en eventos trágicos, incluso si eso significa ir a prisión.

Please stop sharing the photo of the guy in the "Make Whites Great Again" hat. It isn't Derek Chauvin. He's a zombie troll.

If something seems too outrageous to believe, it often is. https://t.co/Rf23limat4

— Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) May 27, 2020