Chiquis Rivera estrena “Playlist”, su nuevo disco (+ESCÚCHALO AQUÍ)

La joven estrella del Regional Mexicano Chiquis Rivera se encuentra de gran celebración con el estreno de su nuevo álbum titulado ‘PLAYLIST’, el primero bajo el sello Fonovisa Records/Universal Music Latin Entertainment.

El concepto detrás de ‘PLAYLIST’, viene del deseo de exponer una colección de canciones muy personales y hechas con todo el corazón, que hablan de la fuerza, amor, desamor, diversión, empoderamiento y mucho más. Musicalmente, el álbum cuenta con una diversidad de géneros musicales como: banda, cumbia, norteño y norteño banda.

De las diez canciones incluidas en ‘PLAYLIST’, nueve son composiciones originales y un cover de una canción muy especial y clásica de la icónica estrella del género Country, Dolly Parton (“Jolene”); en donde Chiquis le añade su propio estilo de cumbia.

Cinco de las canciones fueron co-escritas por Chiquis. Mientras que el tema romántico “Está De Moda No Querer”, cuenta de la autoría de Edén Muñoz de Calibre 50 con la colaboración de Banda Los Sebastianes.

Chiquis Rivera le encantan los sencillos, pera aún cree en el valor artístico de un álbum. Los sencillos previamente lanzados de este álbum han sido remasterizados creando el balance perfecto para esta colección muy propia.

“Estoy sumamente orgullosa de este material, estuve involucrada en todos los aspectos! Di lo mejor de mí, en especial todo mi amor y dedicación. ‘PLAYLIST’ es lo que vivo día tras día, en el aspecto de música. Me gustan muchos géneros y no quiero que me metan a una caja. Soy México-Americana y quiero que a través de mi música conozcan un poco más de mí, siento que muchos me van a entender! This is what my personal playlist looks like, why wouldn’t I do it with my own artistry!”, admitió.