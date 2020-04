Última Hora: 2 tornados atacan ferozmente a Oklahoma: Videos

Una serie de tormentas severas en Oklahoma terminó convirtiendose en un tornado el miércoles por la tarde en las localidades de Springer y luego en Madill, alrededor de las 5 p.m. hora local.

Las fotos y videos del tornado se compartieron en las redes sociales donde los usuarios en línea pudieron ver un arcoíris aparecer junto al tornado cuando la tormenta cruzó la autopista 377.

La increíble vista se hizo viral en Twitter, al igual que los videos del tornado que tocó suelo a plena luz del día. Si bien el tornado y el arco iris crearon una vista deslumbrante y rara, todavía fue una tormenta trágica.

Según Oklahoma News 4, la Administración de Emergencias del Condado de Marshall informó que una persona murió como resultado del tornado en Madill.

Incredible video of tornado from ⁦@CatoosaPD⁩ Officer Brent Colbert near Madill, OK. You can also see a rainbow breaking though the clouds #okwx ⁦@KTULNews⁩ pic.twitter.com/8bh284RZEq — Ethan Hutchins (@ehutchinsnews) April 22, 2020

Las imágenes compartidas en internet muestran la profundidad y el tamaño del tornado que cruzó Madill. El manejo de emergencias actualmente está verificando daños estructurales en el área. Las autoridades también están verificando si hay informes de lesiones graves.

🌪️TORNADO🌪️: Channel 8 viewer Dustin Kidd captured this video of a tornado in Madill, Okla. pic.twitter.com/kb2QnNtTC5 — Tulsa's Channel 8 (@KTULNews) April 22, 2020

Madill es una ciudad ubicada en el condado de Marshall, que se encuentra a unos 160 kilómetros al sureste de la ciudad de Oklahoma. Según Population World View, Madill tiene una población de alrededor de 4,000 personas. Antes del miércoles, solo cuatro tornados habían aterrizado en Oklahoma durante todo el año.

La reportera de KFOR Taylor Adams tuiteó: “Estamos escuchando informes de muchos daños. Las autoridades dicen que es una escena agitada. Se alienta a los residentes a no abandonar sus hogares después de esta tormenta para permitir que los socorristas escaneen primero el área. Hasta ahora, parece que Oklahoma Steel and Wire sufrieron daños por la tormenta”.

Un usuario de internet mostró que J&I Manufacturing fue golpeado por el tornado, pero afortunadamente, ningún empleado resultó herido.

New tornado forming east of Madill 10 miles or so pic.twitter.com/ez21F8eZjK — Mikey Gribble (@MikeyGribble) April 22, 2020

Otro residente local informó que se fue la luz en el área, pero dijo que “todos están a salvo. Orando por todos nuestros vecinos y familias porque sabemos que no todos fueron tan afortunados”.



En el impresionante video a continuación, es posible escuchar la tormenta de granizo que tuvo lugar en Madill cuando el tornado pasó por el área.

Video of the Madill, OK tornado moments ago. Taken by Lane Chapman. #okwx pic.twitter.com/OiL3eYBjxg — Jon Haverfield (@JonDopplerWX) April 22, 2020

Accuweather tuiteó: “Granizos del tamaño de pelotas de béisbol también han golpeado parte de la región. Se informaron tormentas severas al sur de la ciudad de Oklahoma, a lo largo de la carretera interestatal 35 estatal, antes de la tormenta de granizo”.

El tornado que aterrizó en Madill fue el segundo tornado en pasar por Oklahoma el jueves. Según el meteorólogo jefe de KFOR, Mike Morgan, un tornado tocó tierra cerca de Springer alrededor de las 4:20 p.m. hora local. Springer se encuentra al noroeste de Madill, a unos 36 kilómetros de distancia.

Wow, incredible video of the Madill, OK tornado moments ago. Major damage. Taken by Lane Chapman. #okwx pic.twitter.com/K74gAaMkz7 — Jon Haverfield (@JonDopplerWX) April 22, 2020

Es un momento difícil para el estado de Oklahoma, que al igual que el resto del mundo, está luchando contra la propagación pandémica del coronavirus. El 24 de marzo, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ordenó el cierre de todas las empresas no esenciales hasta el 30 de abril.



Screenshot of first tornado in Madill, OK pic.twitter.com/TW3FYPpzux — Michael Stohs (@stohs44) April 22, 2020

De acuerdo con KOKO News 5, hay 2,894 casos positivos de COVID-19 en Oklahoma hasta este miércoles, con 170 muertes reportadas por complicaciones de coronavirus.