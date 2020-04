Coronavirus: Raúl de Molina se pronuncia sobre los indocumentados

Durante la transmisión de “El Gordo y la Flaca”, Raúl de Molina y Clarissa Molina se mostraron indignados ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no brindar ayuda económica a los indocumentados por la crisis que se vive por el Coronavirus, una pandemia que ha afectado a miles de hogares en el país.

“Lo que más me tiene preocupado es que ninguno de estos cheques que están mandando se los van a mandar a la gente indocumentada que viven en este país y esa gente que trabaja en restaurantes, en cocinas, cortando la hierba, y no tienen trabajo en estos momentos. No tendrán dinero que les va a llegar y esto también es horrible”, expresó De Molina.

Por su parte, Clarissa Molina también se pronunció al respecto: “Es muy triste pensar en esa gente que ni siquiera saben qué van a comer o dónde van a dormir porque no pueden pagar sus rentas. ¿Cómo van a sostener a sus familias? Porque tienen hijos… A mí me parte el corazón.”

Raúl y Clarissa expresaron su tristeza por los indocumentados que no recibirán apoyo económico | GYFLos conductores no pudieron evitar mostrar su sentir ante la realidad que viven muchos trabajadores indocumentados, quienes no podrán acceder a la ayuda monetaria que el gobierno comenzará a dar a la gente sin empleo, peor aún luego de que, según analistas, la recuperación económica podría darse hasta el año 2022. #ClarissaMolina #ElGordoyLaFlaca #GYF SUSCRÍBETE http://bit.ly/XLBK1r VISITA EL SITIO OFICIAL http://elgordoylaflaca.com FOLLOW US: Twitter: https://twitter.com/ElGordoyLaFlaca Facebook: http://facebook.com/ElGordoyLaFlaca Instagram: https://www.instagram.com/elgordoylaflaca Encuentra lo mejor de tus programas favoritos de #Univision, diviértete con El Gordo y la Flaca, tus series y novelas favoritas y mucho más. 2020-04-15T01:30:01.000Z

¿Cuánto tiempo más durará el distanciamiento social por el COVID-19?

Raúl De Molina habló sobre los análisis de especialistas de la salud que sostienen que el distanciamiento social durará hasta el 2022 en los Estados Unidos:

“El distanciamiento social durará hasta el 2020, vamos a ver la realidad ahora: Cuando abran un restaurante o un cine. ¿Ustedes creen que alguien se va a atrever a ir al cine y estar sentado cuando el hombre de al lado está tosiendo y no hay una vacuna? Yo no sé qué es lo que va a pasar.”

“El Gordo” es una de las personalidades hispanas dentro de la industria de la televisión en los Estados Unidos que ha instado a los televidentes a que se queden en casa y cumplan con la cuarentena para bajar los índices de personas infectadas por Coronavirus. Asimismo, la estrella cubana ha entrevistado a personal médico para responder las dudas frecuentes que puedan tener los hispanos sobre este peligroso virus.

De acuerdo con políticas de prevención, Univision ha estado transmitiendo “El Gordo y la Flaca” con Raúl de Molina y Lili Estefan bajo la conducción del show con una dinámica de trabajo que consiste en una semana desde sus residencias en la ciudad de Miami y otra desde los estudios de grabación del canal de televisión. Por su parte, Estefan consideró que esto es un hecho histórico ya que es la primera vez que lo hacen en los años que llevan al aire.

LEE TAMBIÉN: Francisca Lachapel explota en llanto por el Coronavirus

LEE TAMBIÉN: Francisca Lachapel habla sobre sus cirugías: ¿Cuántas tiene?