Bill Gates aconseja: Cómo recuperar el tiempo perdido por el Covid-19?

Un vistazo a la interesante recomendación que publicó hoy en The Washington Post, el magnate Bill Gates co-fundador de Microsoft y co-director de la fundación the Bill & Melinda Gates Foundation. Podremos salir adelante de la crisis?

“No cabe duda que Estados Unidos dejó pasar la oportunidad de adelantarse a la llegada del Coronavirus”. Así comienza su importante columna de reflexión en medio de la crisis del Coronavirus el magnate Bill Gates.

“Pero la ventana para tomar importantes decisiones no se ha cerrado aún”, dice con voz alentadora Bill Gates. “Nuestras decisiones y las de nuestros líderes tendrán un impacto enorme en qué tan pronto empezarán a bajar los casos de contagios, cuánto durará el paro de la economía y cuántos americanos tendrán que enterrar a uno de sus seres queridos por causa del covid-19”.

Después de esta contundente introducción en su columna para The Washington Post, es inevitable seguir adelante para llegar a conocer las particulares recomendaciones y propuestas de un hombre que tiene acceso a los líderes más grandes del gobierno y la economía nacional y mundial.

Según informa el portal Infobae Bill Gates ya había pronosticado hacia el 2015 la posibilidad de una situación similar a la pandemia actual. Junto a su esposa Melinda, a través de su fundación, Gates ha sido testigo activo y crítico asiduo del precario manejo del medio ambiente y las políticas ambientales, y de los riesgos que esto precisamente acarrea en materia de infecciones que afectarían a millones en el mundo. Tal y como lo estamos viendo en este duro momento.

“A través de mi trabajo con la Fundación Gates, he hablado con expertos y líderes en Washington y en todo el país. Me ha quedado claro que debemos dar tres pasos”, prosigue con su escrito.

Primera Recomendación: Cerrar es cerrar

En su opinión se ha cometido una falla terrible lo que es potencialmente una “receta para el desastre” y esto se debe a la falta de un enfoque consistente y global para clausurar todas las actividades y negocios a nivel nacional. Así lo expresa y da su primera recomendación:

“Primero, necesitamos un enfoque nacional consistente para cerrar. A pesar de las instancias de los expertos en salud pública, algunos estados y condados no han cerrado por completo. En algunos estados, las playas aún están abiertas; en otros, los restaurantes aún sirven comidas sentadas”, advirtió.

Su explicación es muy clara, pero igual el país ha mostrado que es difícil de acatar:

“Debido a que las personas pueden viajar libremente a través de las fronteras estatales, también puede hacerlo el virus”, y precisamente es lo que ha ocurrido en estas semanas.

Y sin apuntar el dedo directamente a nadie en particular continúa: “Los líderes del país deben ser claros: el cierre en cualquier lugar debería significar el cierre en todas partes. Hasta que los números de casos comiencen a disminuir en todo Estados Unidos, lo que podría tomar 10 semanas o más, nadie puede continuar con los negocios como de costumbre o relajar el cierre”.

Esto desafortunadamente no ha sucedido y las consecuencias están por verse: “Cualquier confusión sobre este punto solo extenderá el dolor económico y aumentará las probabilidades de que el virus regrese y cause más muertes”, concluyó.

Segunda Recomendación: Más Pruebas

Como segunda sugerencia Gates sugiere que se “hagan más pruebas”, aspecto que ha mejorado en las últimas dos semanas pero aún se ha quedado corto para determinar con números reales la situación: “Muchas más pruebas deben estar disponibles. También debemos agregar los resultados para poder identificar rápidamente a los voluntarios potenciales para los ensayos clínicos y saber con confianza cuándo es el momento de volver a la normalidad. Hay buenos ejemplos a seguir: el estado de Nueva York recientemente amplió su capacidad a más de 20,000 pruebas por día”, dijo al referirse a Nueva York, que se ha convertido tristemente en el epicentro del virus en el país.

Destaca otras regiones igualmente: “También ha habido algunos avances en métodos de prueba más eficientes, como el hisopo desarrollado por la Red de Evaluación de Coronavirus de Seattle, que permite a los pacientes tomar una muestra ellos mismos sin exponer a un trabajador de la salud. Espero que esta y otras innovaciones en las pruebas se amplíen pronto en todo el país”.

Es cierto que la demanda por pruebas excede la disponibilidad: “Esto sucederá por un buen tiempo, y actualmente no está clar quien puede hacerla y quien no, lo que no nos permite saber cuantos casos hay realmente o hacia dónde se expande el virus, y así será difícil determinar dónde pueda resurgir. Aún pasan siete días para recibir los resultados, cuando realmente los necesitamos en menos de 24 horas”.

De la misma manera se refiere a las regulaciones y disposiciones efectivas para sabe quién debe someterse a las pruebas: “El país necesita prioridades claras sobre quién se prueba. Primero en la lista deberían estar las personas en roles esenciales, como los trabajadores de la salud y los servicios de emergencias, seguidos por las personas altamente sintomáticas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente y las que probablemente hayan estado expuestas”, sugirió Gates.

Y se refirió también a la tremenda escasez de implementos médicos: “Lo mismo sucede con las máscaras y respiradores. “Forzar a los gobernadores de 50 Estados a competir por equipo para salvar vías su pagar aunar exhorbitantes por estos solo complica aún más la situación”, concluye.

el empresario.

Tercera Recomendación: Encontrar y producir una vacuna

Esta es la sugerencia final expresada también como esperanza y esfuerzo conjunto: “Finalmente, necesitamos un enfoque basado en datos para desarrollar tratamientos y una vacuna”.

“Los científicos están trabajando a toda velocidad en ambos”, dice y recomienda: “Los líderes pueden ayudar al no alimentar rumores o compras de pánico. Mucho antes de que el fármaco hidroxicloroquina fuera aprobado como tratamiento de emergencia para COVID-19, las personas comenzaron a acumularlo, lo que dificulta encontrarlo para los pacientes con lupus que lo necesitan para sobrevivir”.

Esta es la realidad que se ha vivido y que hace que la situación sea aún más difícil y por eso sugiere: “Deberíamos seguir con el proceso que funciona: Realice ensayos rápidos con varios candidatos e informe al público cuando lleguen los resultados. Una vez que tengamos un tratamiento seguro y efectivo, tendremos que asegurarnos de que las primeras dosis lleguen a las personas que realmente los necesiten”.

La vacuna, para Gates, será la solución definitiva a esta pandemia: “Si hacemos todo bien, podríamos tener una vacuna en menos de 18 meses, aproximadamente – siendo la vacuna más rápida que se haya desarrollado”.

Pero una cosa es crearla y otra producirla: “Pero crear una vacuna es solo la mitad de la batalla. Para proteger a los estadounidenses y a las personas en todo el mundo, tendremos que fabricar miles de millones de dosis”.

Lo que será un inconveniente para los países de bajos recursos y en desarrollo: “Sin una vacuna, los países en desarrollo corren un riesgo aún mayor que los ricos, porque es aún más difícil para ellos hacer distanciamiento físico y paros”.

“Tendremos que empezar por construir las instalaciones donde estas vacunas serán desarrolladas”, sugirió. “Las compañías privadas no pueden correr con ese riesgo pero sí el gobierno Federal. E aún buen síntoma que la administración haya adelantado negociaciones con dos compañías para prepararse para la elaboración de vacunas. Espero que vengan más negociaciones similares”, agrega.

Y para finalizar su columna se refiere a su invitación de años pasados a los líderes mundiales previendo una posible pandemia: “En el 2015, insté a los líderes mundiales en una charla TED para prepararse para una pandemia de la misma manera que se preparan para la guerra, ejecutando simulaciones para encontrar las grietas en el sistema”, recalcó el visionario.

Así remata su reflexión: “Tenemos un largo camino por recorrer. Pero todavía creo que si tomamos las decisiones correctas ahora, informados por la ciencia, los datos y la experiencia de los profesionales médicos, podemos salvar vidas y hacer que el país vuelva a trabajar”.

Gates concluyó con voz de esperanza ante la crisis. Necesitamos más mentes como la suya y más esfuerzos de este tipo para que la unión y la cordura se impongan como armas de batalla que vencerán al Coronavirus y nos permitirán regresar a la vida.

Si quieres ver un resumen de las últimas noticias del día en Ahora Mismo haz click aquí.