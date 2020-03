Muere primer miembro de la realeza por COVID-19 la princesa María Teresa de Bourbon-Parma

Está comprobado que el Coronavirus no entiende de rangos, de clase sociales, ni de color de piel y que el dinero únicamente ha servido hasta el momento para emprender una batalla, tratando de atacar su poder para que no arrebate la vida a más personas, pues en sus garras se ha llevado muchas.

Hablando de clases, no ha respetado ni siquiera la estirpe de la corona española ya que el 26 de marzo, murió en Paris, víctima del Covid 19, la princesa María Teresa de Bourbón-Parma a la edad de 86 años.

La muerte de la princesa fue anunciada por su hermano menor, el príncipe Sixto Enrique de Borbón-Parma, quien lo informó por medio de la página oficial de las redes sociales de la realeza, y quien dijo “lamentarlo mucho”, así mismo, se hizo saber a través del mensaje que el funeral se llevaría a cabo el 27 de marzo en Madrid y expresando su tristeza pidió oraciones “por el eterno descanso de su hermana”.

PRINCESA FALLECE POR PANDEMIA: MARIA TERESA DE BORBON "LA PRINCESA ROJA"La princesa María Teresa de Bourbon Parma, es la primera personalidad de Gotha en morir por LA PANDEMIA. Ella murió el jueves 26 de marzo a la edad de 86 años. La noticia cayó después de la contaminación del Príncipe Carlos y la del Príncipe Alberto II de Mónaco, que está mejorando cada vez más . Hija de Xavier de Bourbon Parme, un demandante carlista al trono español, hasta su "abdicación" en 1975, y de Madeleine de Bourbon Busset, también perteneciente a la familia borbónica, siendo su padre el conde de Lignières, Marie -Therèse de Bourbon-Parme, alteza real, era conocida como la princesa roja.

“Su Alteza Real Don Sixto Enrique de Borbón comunica que, en la tarde de este jueves 26 de marzo de 2020, su hermana María Teresa de Borbón Parma y Borbón Busset, víctima del coronavirus COVID-19, murió en París a la edad de ochenta y seis años”.

La princesa nunca se casó ni tuvo hijos propios, era prima del rey Felipe de España.

El padre de la princesa y de su hermano, fue el príncipe Xavier de Bourbon-Parma, quien nunca gobernó y quien según declaraciones dadas por la misma María Teresa en el 2014 al diario francés Liberation dijo: “mi padre luchó toda la vida por devolverle la dinastía al trono”.

Muere prima del Rey Felipe VI de España a causa del COVID-19El funeral tendrá lugar en Madrid María Teresa de Borbón y Parma, prima del rey Felipe VI, conocida también como la "princesa roja", ha fallecido en París a los 86 años a causa del coronavirus.

Y aunque la princesa María Teresa de Bourbon-Parma ha sido el primer miembro de la realeza en morir por el terrible COVID-19 este no ha atacado únicamente a la monarquía española también, lo ha hecho en Mónaco con su soberano, el príncipe Alberto, quien dio positivo por coronavirus, y por si fuera poco, también ha alcanzado a la corona Real Británica afectando nada menos que al príncipe Carlos, heredero al trono, quien dio positivo en la prueba que se le practicó para saber si había contraído, o no, el virus.

¿Qué pensarán al respecto en el palacio de Buckingham?

De acuerdo a las noticias, dadas por el palacio, después de conocida la confirmación del resultado positivo por COVID 19 del príncipe Carlos, también fue examinada su esposa Camilla, dando negativo. La pareja se ha retirado a su casa en Escocia y aunque se dice que el príncipe goza de buena salud, ha procurado no saludar de mano y tener otras precauciones. La Casa Real no sabe dónde pudo contraer el virus.

Princess Maria Teresa of Bourbon-Two Sicilies, Princess of HohenzollernPrincess Maria Teresa Maddalena of Bourbon-Two Sicilies (Full Italian name: Principessa Maria Teresa Maddalena di Borbone delle Due Sicilie) (15 January 1867, Zürich, Switzerland — 1 March 1909, Cannes, France) was the only child of Prince Louis of Bourbon-Two Sicilies, Count of Trani (heir apparent of the defunct throne of the Two Sicilies) and his wife Duchess Mathilde Ludovika in Bavaria. Maria Teresa was a member of the House of Bourbon-Two Sicilies and became a member of the House of Hohenzollern-Sigmaringen and titular Princess of Hohenzollern through her marriage to Prince Wilhelm of Hohenzollern (later Prince of Hohenzollern). 2013-03-10T13:55:55.000Z

La Reina Isabel II estuvo en una ceremonia en compañía de su hijo mayor, se dice que su majestad goza de buena salud, pero sigue todas las indicaciones para mantener su cuidado, ya que hay que tener en cuenta la edad de la monarca, quien cuenta con 93 años, y lo agresiva que es esta pandemia.

Muere la princesa María Teresa de Bourbon-Parma por COVID-19

