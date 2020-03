Los casos confirmados por el contagio del llamado coronavirus, conocido tambien como COVID-19, ahora suman más de 89,000 en todo el mundo, según informes de este 2 de marzo de 2020, y mientras las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan estar preparados en caso de que el virus se propague en sus comunidades, este lunes se confirmó la segunda muerte en territorio americano.

Una segunda persona murió de COVID-19 en el Condado de King, estado de Washington, y ahora hay un total de seis casos del Centro de Atención de Vida, según informó Q13 Fox. Hay 13 casos en el total del estado.

Los nuevos casos relacionados, según el Life Care Center, incluyen a una mujer de 80 años con afecciones subyacentes, una mujer de 90 años con afecciones subyacentes, un hombre de 70 años con afecciones subyacentes y un hombre de 70 años con afecciones subyacentes que murió.

VídeoVideo related to segunda muerte por coronavirus en ee.uu: ¿dónde hay nuevos casos? 2020-03-02T14:38:09-05:00

El 29 de febrero se confirmaron otros dos casos en el Life Care Center de Kirkland. Uno es un trabajador de la salud de unos 40 años que está bien. Otra es residente de la instalación y tiene unos 70 años, informó KIRO 7. Ella está en estado grave.

El centro de rehabilitación y enfermería tiene al menos 50 empleados y residentes que muestran posibles síntomas.



Varios bomberos que ayudaron a los pacientes en las instalaciones también están siendo monitoreados, y sus familias no pueden visitar a nadie en el Life Care Center en este momento.

2 Americans dead from coronavirus as global death toll reaches over 3,000 l ABC NewsBoth patients who succumbed to COVID-19 were residents of King County, Washington, and officials confirmed at least 74 cases nationwide, including several community-acquired cases. #ABCNews #Coronavirus #COVID19 Coronavirus live updates: US confirms 2nd fatality as global death toll nears 3,000: https://abcn.ws/2Ii2zdb What to do if you think you have coronavirus symptoms: https://abcn.ws/2VCgQcI How US hospitals are preparing for novel coronavirus: https://abcn.ws/2PCznld 2020-03-02T15:21:16.000Z

Según informaciones actualizadas suministradas por el estado de Washington, 231 personas están bajo supervisión de salud pública.



Y en medio de las alertas, las escuelas de Kentwood High School y Covington Elementary de la localidad de Kent, Washington, fueron cerradas este lunes 2 de marzo debido al virus.

Un padre de dos estudiantes tenía “síntomas similares a la gripe” y las pruebas aún no han regresado, por lo que las escuelas están cerrando por precaución. El padre estaba en un centro de atención médica donde se habían confirmado otros casos positivos. Las escuelas serán desinfectadas.



Uno de los casos confirmados del condado de King, Washington, fue una empleada de USPS en el Centro de Distribución de la Red de Seattle en 9th Ave. en Federal Way, informó Federal Way Mirror. Tiene alrededor de 50 años y había viajado desde Corea del Sur. Ella está aislada en casa.

Second Death From Coronavirus Reported In U.S. | Morning Joe | MSNBCDr. Amesh Adalja from Johns Hopkins Center for Health Security discusses the latest coronavirus developments. Aired on 3/2/20. » Subscribe to MSNBC: http://on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc MSNBC delivers breaking news, in-depth analysis of politics headlines, as well as commentary and informed perspectives. Find video clips and segments from The Rachel Maddow Show, Morning Joe, Meet the Press Daily, The Beat with Ari Melber, Deadline: White House with Nicolle Wallace, Hardball, All In, Last Word, 11th Hour, and more. Connect with MSNBC Online Visit msnbc.com: http://on.msnbc.com/Readmsnbc Subscribe to MSNBC Newsletter: http://MSNBC.com/NewslettersYouTube Find MSNBC on Facebook: http://on.msnbc.com/Likemsnbc Follow MSNBC on Twitter: http://on.msnbc.com/Followmsnbc Follow MSNBC on Instagram: http://on.msnbc.com/Instamsnbc Second Death From Coronavirus Reported In U.S. | Morning Joe | MSNBC 2020-03-02T11:32:00.000Z

USPS dijo en un comunicado: “Los empleados en las instalaciones trabajan principalmente con equipos automatizados que clasifican paquetes y paquetes de correo. No hay interacciones con los clientes en esta instalación. En consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado de Seattle y King, se nos informó que el riesgo actual para otros empleados es bajo”.

El estado de Texas, por su parte, no ha confirmado ningún caso de coronavirus fuera de las personas que fueron evacuadas al estado. Pero un festival de dos semanas está programado para comenzar en Austin, a mediados de marzo, que podría atraer a cientos de miles de personas a la ciudad. SXSW ha dicho que no tiene planes de cancelarlo. Hasta ahora, más de 13,000 personas han firmado una petición pidiendo que se cancele el evento.

La segunda muerte en Estados Unidos y la alarma en el estado de Washington, surge justo cuando se confirmó que el coronavirus ya llegó al estado de Nueva York y que una mujer de treinta años fue diagnosticada cono COVID-19, según informó el gobernador Andrew Cuomo.

VídeoVideo related to segunda muerte por coronavirus en ee.uu: ¿dónde hay nuevos casos? 2020-03-02T14:38:09-05:00

Ella contrajo el virus mientras viajaba a Irán. Florida también tiene dos casos probables y Rhode Island ha informado de un segundo caso.

En Rhode Island, un adolescente tiene una presunta prueba positiva después de viajar a Europa a mediados de febrero, al igual que un hombre de unos 40 años que estaba en el mismo viaje. Otro adulto de 30 años está siendo evaluado. Un total de 38 personas estaban en ese viaje y se autoaislaron en casa.