Top 5 Últimas Noticias Marzo 3 de 2020

El Covid-19 sigue siendo el protagonista de las noticias en varios países del mundo. Van hasta el momento 89,261 casos y más de tres mil muertes en 69 países. La República Dominicana es el cuarto país hispano con presencia del virus por parte de un italiano que llegó a hospedarse en un hotel de La Romana y resultó positivo luego de hacerse la prueba. Por otro lado, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades elevó a alto el riesgo por el coronavirus en la Unión Europea.

En Estados Unidos siguen aumentando los casos. En la Costa Oeste ya son tres Estados incluyendo a Oregón, California y Washington, en este último ya van 18 casos y seis muertes.

En la Costa Este se reconfirmaron los primeros dos contagios en la Florida, Illinois, New Hampshire y Nueva York. Los pacientes están siendo monitoreados por las respectivas autoridades de salud. En las metrópolis la tarea es difícil para evitar contagios pues hay mucha convivencia y por eso se anuncian nuevos protocolos de limpieza en escuelas y en el transporte público.

Se espera por parte del Congreso americano la aprobación de siete mil millones de dólares para tratar la crisis. Legisladores de ambos partido están en proceso para expeditar esta aprobación.

La administración Trump está también presionando a los líderes de la industria farmacéutica para poder desarrollar una vacuna, pero puede según expertos tardar todavía un año según advierten los funcionarios de Trump.

Otro de los puntos que también preocupa es el cierre de la frontera con Mexico por el Coronavirus. De suceder se constituiría en un serio inconveniente para miles de residentes en ambos lados, sobretodo cuando se conoce que las cifras del comercio diario entre ambos países está avaluado en mil setecientos millónes de dólares.

En Europa el gobierno italiano, nación europea con mayor presencia del virus se encuentra afrontando fuertes críticas por las medidas con las que ha buscado enfrentar el coronavirus en su territorio, pero la cifra ya sobrepasó los 1.800 infectados.

La situación de salud de el Papa Francisco también tiene preocupados a cientos de personas, pues ya ha tenido que cancelar varios eventos a causa de un resfriado que le ha generado síntomas muy similares a los del coronavirus.

Y en materia de política americana, este martes de “Súper Tuesday” estaremos pendientes de informarles acerca de la jornada electoral en California y 13 Estados en los que se votará para definir el candidato demócrata que se enfrentará a Trump en Noviembre.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1.Alerta Coronavirus en Europa: sigue creciendo el contagio

Sigue creciendo el número de casos de contagio por lo que se prenden las alarmas en diversos Estados de la Unión Europea. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha elevado de “moderado a alto” el riesgo por el coronavirus.

El virus ya se ha expandido por 62 países, en la Unión Europea hay ya 2.100 casos, por lo que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, informó sobre la creación de un “equipo de respuesta” para vigilar la evolución del virus en el territorio. Más aquí.

2. Primeros Casos de Coronavirus en la Florida y en Nueva York

El Departamento de Salud de Florida informó que dos personas han resultado positivo a la prueba de coronavirus. El gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció el domingo la emergencia de salud pública y hoy confirmó un tercer caso.

Uno de los pacientes es un hombre adulto del condado de Hillsborough, quien viajó a Italia en el último mes, mientras que el otro paciente es residente del condado de Manatee e informó que no ha salido del país en los últimos meses. Ambos se encuentran aislados hasta que salud pública autorice su salida.

Cabe recordar que en Estados Unidos ya se han registrado 6 muertes en Seattle Washington donde se declaró estado de emergencia de salud y se cerraron escuelas a causa de la infección y este domingo se confirmó el primer caso de contagio en Nueva York, se trata de una mujer de 30 años quien había viajado a Irán. Se buscan a los pasajeros del avión que viajaban con ella para monitorear su progreso. Detalles aquí.

3.Medidas en Italia para evitar contagios del Coronavirus causan controversia

Los últimos reportes informan que Italia ya cuenta con 1.800 infectados, 52 fallecidos y 149 personas curadas del coronavirus. El gobierno ha tomado fuertes y controversiales medidas para evitar nuevos contagios.

Por una parte se mantiene la prohibición de entrar o salir a los residentes de la denominada “zona roja”, en la que se encuentran las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña y otras regiones donde se ha presentado el virus.

Para evitar la conglomeración de personas se ha dispuesto la medida de un metro de distancia, con la cual las iglesias podrían dar sus cultos siempre y cuando las personas mantengan al menos un metro de distancia entre ellas.

El primer ministro Giuseppe Conte también ha decidido suspender importantes eventos y ha reforzado la divulgación de las medidas de higiene en todo el país. Más info aqui.

4.El Papa sufre quebrantos de salud que preocupan a los fieles

El Papa Francisco ha suspendido varias de sus actividades debido a que presenta problemas de salud con síntomas de un resfriado. Esto ha producido muchos comentarios frente a la posibilidad de que el papa se encuentre contagiado de coronavirus.

Como reporta CNN el papa ha tenido que cancelar en los últimos 5 dias sus eventos públicos, sin embargo ha asistido a las reuniones privadas en el Vaticano. Este domingo informó que no participará en un retiro espiritual fuera de Roma.

“Infortunadamente, un resfriado me obliga a no participar este año… Seguiré las meditaciones desde aquí. Me uno espiritualmente a la curia y a todas las personas que hacen ejercicios espirituales en casa”, dijo el papa.

El vaticano aún no se ha pronunciado frente a la pregunta de si el papa Francisco se ha examinado para descartar una infección del coronavirus. Detalles en CNN Español.

5. Conflicto en Oriente Medio: Los talibanes rompen la tregua en un proceso que apenas se inicia

A pesar de que hace pocos días se firmó un acuerdo histórico entre Estados Unidos y Turquía para evitar nuevas víctimas en el conflicto, ya se presentó el primer ataque que dejó la muerte de tres civiles en la provincia de Khost.

El acuerdo realizado con varias condiciones, pactaba la retirada de 13.000 soldados estadounidenses de Afganistán, en un plazo de 14 meses a cambio de la ruptura talibán con Al Qaeda.

Zabihullah Mujahid, portavoz de los insurgentes, declaró además que ya se terminó el período de reducción de la violencia, el cual duró nueve días, por lo que retomaran sus operaciones con normalidad. Más aquí.