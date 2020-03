Casinos están cerrando por miedo al Coronavirus

Los casinos en todo el país ya estaban reduciendo grandes reuniones esta semana y destacando sus esfuerzos para tratar de hacer que sus hoteles y lugares de juego sean seguros para los jugadores y el personal, pero puede haber sido demasiado tarde porque las comisiones estatales de juego y los departamentos de salud están presionando para cerrarlos ante la creciente pandemia de coronavirus ahora que Se ha declarado una emergencia nacional.

Encore Boston Harbor, el casino de $ 2.6 mil millones de dólares en Everett, Massachusetts, que abrió sus puertas en junio pasado, ha anunciado que cerrará el domingo durante al menos dos semanas luego de un voto unánime de la Comisión de Juegos de Massachusetts el sábado para suspender temporalmente las operaciones en las instalaciones como Una precaución.

La orden de la comisión de juego también cierra los otros dos casinos de Massachusetts: el MGM Springfield y el Casino Plainridge Park.

“Estamos haciendo todo lo posible para responder de manera adecuada y cuidadosa a este conjunto de circunstancias e incertidumbres altamente complejas y sin precedentes”, dijo la comisión en un comunicado luego de su votación de emergencia el sábado.

El Director de Lotería de Rhode Island ordenó que los dos casinos del estado cerraran a la medianoche del viernes y a permanecer cerrado durante al menos la próxima semana mientras los funcionarios evalúan cuándo será seguro volver a abrirlos, informa WPRI Providence.

Los 10 casinos en Illinois ahora han sido ordenó cerrar la tienda por al menos un período de dos semanas, informa WGN de ​​Chicago.

Después de un breve tira y afloja sobre la redacción de la prohibición del gobernador de Ohio Mike DeWine a grandes reuniones, los cuatro casinos de Ohio capituló y cerró las operaciones a la medianoche del viernes, informó el Cincinnati Enquirer. Uno de esos casinos de Ohio, el Hollywood Columbus, emitió un comunicado el viernes por la noche diciendo que sus instalaciones ahora están “temporalmente cerradas” y subrayó que no se han asociado casos de COVID-19 con el complejo.

El Valley Forge Casino Resort en King of Prussia, Pensilvania cerró “hasta nuevo aviso” el viernes por la mañana con una declaración en su sitio web diciendo que si bien no hubo casos de COVID-19 en el complejo, decidieron cerrar “por la salud y el bienestar de nuestros huéspedes y miembros del equipo”. Hasta el viernes por la noche, otros dos casinos de Pensilvania, el Rivers Casino en el North Side de Pittsburgh y Harrah’s en Filadelfia, habían anunciado que eran planeando cerrar durante las próximas dos semanas. The Rivers Casino dijo que planean continuar pagando a su personal durante el cierre temporal. Todavía no se sabía nada sobre el estado de los otros nueve casinos que operan en Pennsylvania.

Los casinos en el estado de Washington permanecen abiertos; sin embargo, el Silver Reef Casino cerró su buffet como medida de precaución luego de que funcionarios de salud estatales notificaran al resort que una persona que luego dio positivo por COVID-19 había cenado allí a principios de semana. En una declaración en su sitio web , Silver Reef dijo que la visita estaba “limitada al buffet” y todo el personal que potencialmente había estado expuesto a ese restaurante ha sido notificado.

En Oklahoma, que tiene la segunda colección más grande de casinos en el país detrás de Nevada, ninguno de los 134 casinos del estado ha cerrado y los portavoces de las tribus nativas americanas que controlan la mayoría de ellos han dicho que hay actualmente no hay planes para hacerlo y no se conocen casos de COVID -19 asociado con cualquiera de los establecimientos de juego de Oklahoma.

El más grande de los 62 casinos nativos americanos que operan en California, el Casino Pechanga Resort en Temecula, en el sur de California, decidió cerrar hasta fines de marzo mientras continúa con el pago base y los beneficios para los empleados del resort.

“Como gobierno tribal y el principal empleador de miles de personas, hemos tomado la difícil decisión de cerrar temporalmente Pechanga Resort Casino por la salud y seguridad de los miembros de nuestro equipo, miembros tribales e invitados”, dijo el presidente de la tribu, Mark Macarro. “No importa qué, la familia Pechanga estará a la altura de este desafío junto con la fuerza, la compasión, la determinación y la resistencia que nuestros ancestros nos inculcaron”.

Seis de los “clubes de cartas” más grandes de California, incluido el Commerce Casino en Commerce, donde un empleado ha dado positivo presuntamente para COVID-19 son cerrando , informa Los Angeles Times.

Otro gran casino nativo americano al este de Los Ángeles, el Casino San Manuel en Highland, también tiene anunció planes para cerrar hasta finales de marzo.

En Florida, el juego continuó a ritmo acelerado este fin de semana, informó el South Florida Sun Sentinal, con un visitante del casino, el maestro retirado de la escuela Rick Barry, diciendo al periódico, con una sonrisa “Creo que estamos jugando”. En el hipódromo de Gulfstream Park en Hallandale Beach, las carreras de pura sangre que finalmente conducen a lugares en el Derby de Kentucky todavía se están ejecutando, pero los espectadores han sido excluidos de las gradas, aunque el Sun Sentinel dijo que el casino sigue abierto.

Los 14 casinos en el estado de Indiana cerrarán por “al menos” los próximos 14 días, informa WGN.

El Empire City Casino de Nueva York en Yonkers está cerrado junto con su pista de carreras de caballos y la compañía, que forma parte de MGM Resorts, dijo que anticipa reabrir después de dos semanas.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, reafirmó el sábado que hay no hay planes en este momento para ordenar que los casinos cierren en Atlantic City, informó la prensa de Atlantic City.

El Casino de Montreal en Canadá ha cerrado hasta nuevo aviso luego de una solicitud del Primer Ministro de Quebec para evitar reuniones a gran escala en la provincia.

Los casinos de Connecticut están reduciendo los espectáculos y el transporte a sus centros turísticos

En Connecticut, el Mohegan Sun permanece abierto para jugar, pero su calendario presenta docenas de próximos eventos. que van desde un RV & amp; El espectáculo de campamento con una aparición de Adam Sandler y concursos de slam-dunk centrados alrededor de March Madness ya está lleno de cancelaciones, reprogramaciones y aplazamientos. Los ingresos en el complejo, que recaudaron $992 durante el último año fiscal, ya estaban bajo presión desde la apertura del Encore en Boston.

Foxwoods, uno de los casinos más grandes del mundo con casi $ 788 millones en ingresos el año pasado, tiene anunció que está cerrando su sala de bingo de alto riesgo, torneos de póker, salas de póker, buffets y juegos de mesa en vivo. Los juegos de mesa electrónicos y las máquinas tragamonedas permanecen abiertos.

El legendario cantante de 93 años Tony Bennett estaba programado para presentarse en Foxwoods el viernes por la noche, pero su programa se pospuso hasta el 6 de junio y el resort anunció que todas las otras presentaciones en vivo ahora se han cancelado hasta el 23 de marzo.

Todo el transporte en autobús hacia y desde Foxwoods ha sido suspendido.

Uno de los jugadores de jazz de Utah que dio positivo por coronavirus se alojó recientemente en el Boston Harbor Encore Casino, The Boston Globe informa

Encore Boston se esforzó por tratar de asegurar a los clientes que el jugador de Utah Jazz Donovan Mitchell era en gran medida cuando se quedó en el hotel del casino el 5 de marzo cuando los Jazz estaban en Boston para jugar contra los Celtics, el Boston Globe informó.

los casinos de Atlantic City están comenzando a cancelar todo tipo de eventos y cerrar sus clubes nocturnos

Varios de los principales casinos en Atlantic City, Nueva Jersey tienen cancelaciones anunciadas de los próximos actos de entretenimiento, torneos de póker y otros eventos diseñados para atraer multitudes. Los clubes nocturnos y restaurantes en varios de los casinos también están cerrando, incluso cuando los casinos mismos regalan habitaciones gratis en un esfuerzo por hacer que los jugadores sigan viniendo.

El Strip de Las Vegas intenta reducir las situaciones de la multitud mientras aún permanece abierto

MGM Resorts International, la compañía de casinos dominante en Las Vegas con 13 propiedades en el Strip de Las Vegas, anunció El viernes que estaban parando casi todo menos las ruedas de la ruleta, en un esfuerzo por reducir las multitudes y mantener el “distanciamiento social”.

MGM ya había anunciado a principios de esta semana que estaban cerrando todos sus buffets de casino en Las Vegas y ahora también están cerrando todas las discotecas, spas, fiestas en la piscina del hotel y salones

Viernes por la noche El Las Vegas Review Journal informó que se había enviado una carta a todos los trabajadores de MGM Resort advirtiendo que los despidos “significativos” ahora son inevitables. Los trabajadores de Las Vegas le dijeron al Review Journal que sus supervisores los habían instado a solicitar el desempleo y los cupones de alimentos mientras esperaban noticias sobre cuándo podrían regresar a sus trabajos.

Un MGM el portavoz también confirmó que hasta ahora dos empleados de las propiedades del complejo turístico MGM en el Strip de Las Vegas han dado positivo por coronavirus COVID-19 y la compañía dijo que espera que lo hagan más en los próximos días.

La economía en Las Vegas y en todo el estado en Reno depende no solo del juego sino también de las grandes convenciones que llegan a esas dos ciudades casi sin parar para aprovechar sus especialmente grandes hoteles y espacios de exhibición. Las convenciones se han cancelado de izquierda a derecha en los últimos días con uno de los más grandes de la temporada, la explosión anual de la Asociación Nacional de Emisoras, que normalmente emplea a 2.500 trabajadores detrás de escena, ahora también ha beten interrumpido . Es un perspectiva desalentadora para miles de Teamsters y miembros de otros sindicatos, como el Sindicato de Trabajadores Culinarios, cuyos miembros dependen de la gran afluencia de visitantes a esas convenciones y ferias comerciales anuales para su subsistencia.

Si hay un lado positivo en cada crisis, quizás el único beneficiario de la preocupación actual sobre la limpieza profunda de las mesas de juego en los casinos sea Clay Dubois, propietario de Elite Chip Care, una compañía que se especializa en fregando fichas de casino . Dubois le dijo al Las Vegas Review Journal que ha estado recibiendo dos o tres llamadas al día de centros turísticos interesados.