Top 5 Últimas Noticias Febrero 5 de 2020

Iniciamos este miércoles con el discurso del estado de la Unión. Por tercera vez, el mandatario Trump lo realizó como es costumbre frente al Congreso del país ¿Cuáles fueron las novedades que mencionó?

Trump fue el segundo mandatario en medio de un juicio político en su contra, en dar el discurso de la Union, y en su caso, poco o nada se le notó su preocupación al respecto. Además, la debacle del lunes con la demora en los resultados del caucus demócrata en Iowa le dió aún más razones para sentirse triunfante. Tanto, que no mencionó el proceso en su contra en momento alguno. Se dedicó a hablar del progreso de la economía y a resaltar todo lo favorable que ha realizado en su gobierno.

“El Estado de la Unión está más fuerte que nunca” dijo Trump en medio del clamor del Congreso. “La taza de desempleo es la más baja en este medio siglo y en la historia del país”. Ovación tras ovación en el ambiente se evidenció un apoyo energético y firme al mandatario.

Y así fue tratando todos los temas: laborales, económicos, educativos, de salud y seguro médico, conflictos internacionales y otros varios. Al final de su discurso frente a las cámaras, Nancy Pelosi rompió la copia que el presidente le entregó de su discurso generando un precedente que seguro dará de qué hablar como noticia así como también el hecho de que el mandatario no le hubiese estrechado la mano antes de empezar su oratoria. Aquí tocamos algunos de los temas que enunció en su discurso dedicado a resaltar sólo los aspectos positivos de su gobierno.

Siguiendo con el tema político, las elecciones de Iowa fueron un total caos a causa de lo que sería una falla tecnológica en la aplicación que se usaría por primera vez este año. Los resultados no se conocieron el mismo día de las elecciones como es costumbre sino de manera parcial el martes en la tarde y se siguen pidiendo explicaciones. Los demócratas que pensaban empezar pisando fuerte este proceso electoral se llevaron una terrible decepción que puede fortalecer a los republicanos en cuestión de poderío e imagen.

El 4 de febrero fue un día para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, un evento que busca sensibilizar y concientizar a la gente de lo importante que es la prevención. Además de informar cuáles siguen siendo aquellos tipos de cáncer más comunes sobre los cuales es importante estar informados.

Por último, las autoridades a cargo del accidente de helicóptero en el que falleció la leyenda del baloncesto, informaron que los cuerpos de las 9 personas que hacían parte de la tripulación ya fueron entregados a sus respectivos familiares. Las causas del accidente se siguen investigando.

1. Resumen del discurso de la Unión de Trump

Esta noche se llevó a cabo el discurso del Estado de la Unión en el que el presidente estadounidense informa y presenta ante el Congreso, el estado del país y las propuestas para el presente año. Trump llegó con el 49% de aprobacion, una cifra muy alta.

El primer presidente en dar el discurso del estado de la Unión fue George Washington el 8 de enero en 1790. Es tradición que el presidente siempre diga “El estado de nuestra Unión es fuerte” (“The State of our Union is strong”) o una frase similar y así fue en este caso: “El Estado de la Unión está más fuerte que nunca” dijo Trump en medio del clamor del Congreso.

“La taza de desempleo es la más baja en este medio siglo y en la historia del país”, recalcó. Ovación tras ovación por sus afirmaciones positivas en materia de economía, empleo e ingresos se sintió en el ambiente un apoyo energético y firme al mandatario más que una oposición.

Trump ha usado este evento en el pasado para resaltar las victorias de su gobierno, atacar a sus enemigos políticos y avanzar en los esfuerzos para cumplir su visión del país. Y este año no fue la excepción. En esta tercera ocasión el presidente Trump se concentró en la economía fortalecida y en la reducción del desempleo.

La presencia de Guaidó en el recinto mostró el respaldo de Trump a Venezuela en su lucha por acabar con la dictafura de Maduro. Fue la ovación más contundente de la noche. Hasta Nancy Pelosi se levantó por primera vez de su silla. En este punto coinciden ambos republicanos y demócratas.

Y así fue tratando todos los temas: laborales, económicos, educativos, salud y seguro médico, conflictos internacionales y otros temas. Al final de su discurso frente a las cámaras Nancy Pelosi rompió la copia que el presidente le entregó de su discurso.

En materia de inmigración se refirió la construcción del muro y prometió que más de 500 millas terminadas estarán listas el próximo año. Una cifra discutida pues afirman fuentes expertas que la mayoría han sido reparaciones y solamente se han logrado 3 millas. “No dejaremos que el socialismo destruya el cuidado de la salud”, dijo y pidió prohibir la atención médica gratis para los forasteros ilegales. También propuso la eliminación de leyes que permiten el aborto. Temas delicadísimos que son objeto de división y discusión permanente.

Propuso la eliminación de leyes que permiten el aborto. En materia de protección del medio ambiente se refirió apenas a la siembra de billones de árboles en el mundo entero y no habló de más aspectos de la gravedad innegable del cambio climático.

Pidió apoyo para los oficiales del ICE que han arrestado forasteros llamados por el como ilegales crimínales y peligrosos. Criticó políticas de Estados como California y Nueva York con políticas que protegen inmigrantes. “En las ciudades santuario liberan criminales en lugar de entregarlos a ICE. America debe ser un refugio para estadounidenses que cumplen con la ley y no para forasteros crimínales”.

“Protegeré el derecho de tener y portar armas mientras yo sea Presidente”, también dijo sobre este controversial tema por tantas tragedias sucedidas de tiroteos en todo el pais. Y en materia de temas espaciales pidió apoyo al programa espacial Artemis para llegar a Marte.

En lugar de un mensaje de conciliación a sus rivales demócratas su actitud fue de supremacía horas antes de la probable votación a su favor en el proceso de “impeachment” en su contra y tambien de propaganda para su futura campaña presidencial Mañana más noticias sobre el discurso.

2. Caos para el partido demócrata en el caucus electoral de Iowa

Este lunes en la tarde inició el proceso electoral de Iowa, sin embargo, por fallas tecnológicas, se desconocen los resultados.

El recuento electoral tuvo que hacerse manualmente y un proceso que tarda un par de horas se demoró hasta bien avanzado el dia siguiente sin ganador definido. Esta, fue una falla gravísima para un partido que necesita mostrarse fuerte y sólido ante un Trump que parece más fortalecido y triunfante que nunca.

Hacia las seis y media de la tarde de ayer martes se conocieron los resultados parciales que dieron a Pete Buttigieg la delantera. Los primeros resultados con el 62% de los delegados estatales contabilizados tras un desastroso proceso de tabulación, ponen al alcalde de South Bend, Indiana, adelante en la primaria de Iowa, seguido de cerca por el senador por Vermont, Bernie Sanders. La sorpresa fue Biden con la cuarta votación más baja.

Las autoridades partidarias subrayan que no se ha registrado ningún ataque cibernético en los sistemas de conteo de votos. Como informa La Vanguardia “incongruencias” no aclaradas en la transmisión de los datos, que por primera vez se ha hecho mediante una app móvil, han dejado a los candidatos, las campañas y los medios de comunicación ante un escenario que nadie esperaba.

Donald Trump calificó los hechos como “un desastre”, sin embargo, es una gran noticia para el mandatario, que ha estado categorizando a sus competidores como débiles. Más en este informe de CNN Español.

3. Día Mundial contra el cáncer

Ayer se celebró el día Mundial contra el cáncer, la segunda causa de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El cáncer no solo es una enfermedad sino muchas enfermedades distintas que se desarrollan cuando se producen cambios en un grupo de células normales del organismo y estas tienen un crecimiento “anómalo e incontrolado” que producen tumores, dice la página del Día Mundial contra el Cáncer.

Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año. Sin embargo, gracias a la prevención y la tecnología, la mitad de los pacientes con cáncer, se curan.

Según la OMS, los tipos de cáncer más comunes en el mundo son: cáncer de pulmón con 2,09 millones de casos cada año, cáncer de mama, cáncer colorrectal, cáncer de próstata, cáncer de piel y de estómago con 1,03 millones de casos al año. Aquí más detalles.

4. Crece alerta y pánico por los nuevos casos de coronavirus ya presentados en Estados Unidos

Hasta el día de hoy van 11 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. Arizona, Massachusetts, California, Illinois y Washington son algunas de las zonas afectadas.

En Nueva York se espera la confirmación de dos de cinco casos posibles pues tres han sido ya descartados y el tradicional sector de China Town ha experimentado la gran disminución de turistas afectando el comercio. Los expertos aseguran que esta es una medida ineficaz pues el virus se contagia con el contacto directo. No es necesario dejar de interactuar con los chinos.

Las autoridades estadounidenses recomiendan a los ciudadanos no entrar en pánico ya que el riesgo es bajo, como aseguró el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien en medios televisivos. Sin embargo, recomiendan estar atento a los síntomas y signos de coronavirus, sobretodo si recientemente se estuvo en algún área afectada y visitar de inmediato un hospital ante cualquier síntoma.

Por ahora, entre algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno estadounidense, ha sido negarle temporalmente la entrada a ciudadanos extranjeros que hayan estado en China en los últimos 14 días. Actualmente se están monitoreando 120 casos y han descartado el virus en 140 pacientes. Se planea enviar más aviones para trasladar a cientos de americanos que s encuentran en China.

Ver más detalles aquí.

5. Los cuerpos de Kobe Bryant y otras 8 víctimas en el accidente de helicóptero fueron entregados a sus familias

La semana pasada, la oficina del forense anunció que había identificado oficialmente a las nueve víctimas que murieron en el accidente del 26 de enero. Los cuerpos de seis de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares. Incluyendo el de Kobe Bryant y su hija.

CNN reportó: Además de Bryant, de 41 años, y su hija, de 13 años, el accidente cobró la vida de Payton Chester, de 13 años; Sarah Chester, de 45 años; Alyssa Altobelli, de 14; Keri Altobelli, de 46; John Altobelli, de 56; Christina Mauser, de 38; y el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, de 50 años.

Aqui el informe de CNN en Español.

Se determinó que la causa de muerte de las nueve víctimas fue un traumatismo por fuerza contundente, y la forma de la muerte fue certificada como accidente, según la oficina del forense.