Gladis y Mario Alberto son sospechosos en el asesinato de Fátima: ¿Quiénes son?

Gladis Giovana Cruz y Mario Alberto Reyes Nájera fueron arrestados por el asesinato de la pequeña Fátima Cecilia Aldrighett Antón. “Los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos en un poblado del Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades [mexicanas]”, tuiteó la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la noche del miércoles. Ambos sospechosos enfrentan cargos por el brutal asesinato de la niña de siete años. La pequeña estuvo desaparecida por seis días y su cuerpo fue encontrado en bolsas de basura con huellas de violación y tortura.

Lo que tienes que saber:

1. Gladis Giovana era conocida por la familia de Fátima

La madre de Fátima, María Magdalena Antón, reconoció a Gladis Giovana Cruz como una de sus amigas. Además vivieron juntas por un tiempo a finales del 2019. “Al parecer ella estaba huyendo de su marido, porque la había querido golpear y quemar. Le dije: “Bueno, ok, no te preocupes. Vente a mi casa'”, dijo Antón al diario Milenio.

2. Gladis Giovana y Mario Alberto son pareja y tienen tres hijos

Los medios han reportado que los sospechosos – Cruz y Nájera – tienen 3 hijos. Tras ser arrestados, los pequeños se encuentran bajo custodia de un familiar, informó la alcaldesa Claudia Sheinbaum.

La tía del sospechoso, Irma Reyes, habló con los medios. Arriba puedes ver el video. La tía relata cómo Cruz le contó que “Nájera le había pedido una novia chiquita para toda la vida. Y si no le traía el regalo, lo iba hacer con una de sus hijas…Cuando vieron que la estaban buscando [a Fátima] y la niña lloraba mucho, decidieron matarla”.

3. Las autoridades encontraron el suéter y zapatillas de la mujer vista en el video con Fátima

Las investigaciones llevaron a las autoridades a identificar a Gladis Giovana Cruz como la mujer que probablemente se llevó a la niña de su escuela y la llevó a la vivienda que compartía con Reyes Nájera, su pareja, informa BBC.

Cuando las autoridades llegaron al lugar donde las pistas les habían indicado, la pareja ya no estaba. Pero ahí se encontraron evidencias, como un suéter y zapatillas que corresponden con las que usaba la mujer vista en los videos, así como “cintas de plástico negro para inmovilizar a la niña”.

Luego un vecino de la municipalidad alertó a las autoridades del paradero de la pareja, informaron las Fiscalías Generales de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Ciudad de México

4. La madre de Fátima dice que Gladis pudo haber actuado por la violencia que vivía con Nájera

Según las investigaciones el secuestro de Fátima no fue para pedir rescate a cambio. “Fue un crimen atroz, fue un feminicidio. Es una tragedia verdaderamente grave. No fue por dinero el móvil. De ahí a las intenciones que haya tenido el sujeto, en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará”, compartió el secretario Omar García.

La madre de Fátima considera que Gladis Cruz pudo haber actuado por la violencia que vivía con su pareja. “No se ve que sea psicópata ni que tenga la sangre tan fría ni el corazón inhumano”, dijo la madre de Fátima a el Milenio. “Ella no actúa así…Probablemente su marido sea el asesino, porque a ella no la creo capaz, pero pues ella también fue su cómplice. Se llevó a mi hija, ¿no? Al final de cuentas los dos tienen que pagar”.

5. Fátima, de 7 años, fue violada, torturada y encontrada muerto sin sus órganos

URGENTE: La mamá de Fátima da el nombre del sujeto que, de acuerdo a ella, no solamente mató a su hija sino que mató también a dos personas más. #JusticiaParaFatima pic.twitter.com/CBeCDrPv6p — GurúPolítico (@guruchuirer) February 17, 2020

Los informes dicen que Gladis fue quien se llevó a la menor de la escuela al domicilio y que -aparentemente- se la entregó a Mario Alberto, quien la agredió sexualmente y luego la asesinó, informa El Tiempo.

La mujer fue la primera en ser identificada al haber sido videograbada por las cámaras del Gobierno capitalino que vigilan las calles, que la mostraron cómo caminaba con la niña hasta que subió a un automóvil donde le perdieron el rastro.

La pequeña desapareció el 11 de febrero y su cuerpo fue encontrado en bolsas de basura el 15 de febrero. Fátima fue encontrada sin órganos y sin dientes. “Su carita está muy morada, golpeada, le tumbaron sus dientecitos. Ya no tiene los dientes de abajo: se los quitaron. La golpearon muy fuertemente y ya no tiene sus dientecitos”, reveló la mamá de a Radio Formula.

Familiares de la menor de edad han acusado de omisión a las autoridades porque denunciaron la desaparición de la niña el 11 de febrero, pero los investigadores no encontraron el vídeo que muestra a una mujer desconocida llevársela de la escuela hasta el 15 de febrero, el día en el que hallaron su cuerpo, según Chicago Tribune. “No pusieron empeño porque no es su hija ni su familiar”, dijo la madre de Fátima, María Magdalena, a Radio Formula. “Era lógico que no les importaba, pero el día que le pase a alguno de sus familiares o alguna de sus hijas, van a mover mar y cielo para encontrarlas”.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que las autoridades emitirían Alertas Amber y comenzarán a buscar a los niños tan pronto como sean reportados como desaparecidos por un familiar o un profesor, informa Univision. Las autoridades perdieron todo un día de búsqueda en el caso de Fátima debido a que esperaron a que se abriera un archivo formal de un caso de persona desaparecida.