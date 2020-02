Top 5 Últimas Noticias Febrero 1 de 2020

Damos inicio al mes de febrero con los temas que han sido noticia en lo que lleva el 2020.

La Organización Mundial de la Salud OMS declaró oficialmente alerta internacional, debido al coronavirus. Con más de 11,000 contagiados y 258 muertos en China, con el virus ya reportado como presente en 23 países con 40 casos reportados, era una medida digna de esperarse por ser un virus altamente contagioso. Solo 7 aeropuertos americanos recibirán vuelos que llegan de la China y aerolíneas como American, Delta y United cancelan sus vuelos a China.

También se conocieron nuevos detalles del fatal accidente de Kobe Bryant y 8 pasajeros más, mediante un simulacro realizado por computador de la ruta que tomará el helicóptero siempre volando a una altura muy baja. La compañía de helicópteros no poseía los permisos para volar con ese tipo de clima a pesar de que el piloto sí.

El Reino Unido oficialmente ya no hace parte de la Unión Europea, les contamos cómo una parte de la población, celebró en la media noche de este viernes, la conclusión del Brexit. Retiran la bandera en la sede de Oficial de Bruselas de la Comunidad Económica Europea del grupo de países del que formaba parte y este capítulo en la historia inglesa pasará a los anales de la historia. ¿Qué consecuencias traerá?

Un reconocido ex jugador mexicano de béisbol fue asesinado junto a su hijo, en el estado de Veracruz, México. Según las autoridades les dispararon desde dos camionetas.

Y finalmente ¿Qué ha pasado con Trump? Detalles de la última semana del proceso contra el mandatario estadounidense.

Si quieres saber estas y otras noticias con más detalle, sigue leyendo:

1. Con 11,000 contagiados y 258 muertos, OMS declara emergencia global

En China, ya van más de once mil afectados y 258 personas fallecidas. Alrededor del mundo ya son 23 los países que han reportado casos confirmados del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud declaró este jueves emergencia internacional al cumplirse los tres los requisitos para declarar alerta mundial: Evento extraordinario, rápida expansión y respuesta coordinada internacional de asistencia.

Las medidas que se deben tomar se convierten en una prioridad para evitar que el virus se propague a mas países, así entonces, el sistema sanitario de cada país deberá estar en alerta para evaluar y acatar órdenes de la OMS.

El virus sucede por contacto directo de persona a persona. Si una persona se contagia puede llegar a infectar a 14 más y así sucesivamente. Por eso recomiendan a la población permanecer en sus casas. Maria Celeste en Al Rojo Vivo así lo reporta:

2. Salen a la luz pública más datos del accidente de Kobe Bryant

Según las autoridades e investigaciones oficiales el helicóptero descendió en un minuto alrededor de 1200 pies de altura. Al parecer, no contaba con un dispositivo que tiene la capacidad de alertar si se está próximo a un terreno o montaña, pues de tenerlo habría podido alertar al piloto de la colina a la que se estaban aproximando.

El piloto, contaba con entrenamiento para pilotear con poca visibilidad, pero las autoridades continúan investigando más de sus antecedentes. Como reporta CNN en español, la última vez que alguien en tierra supo del helicóptero fue cuando el capitán de la aeronave le dijo al control de tráfico aéreo que estaba tratando de evitar una capa de nubes.

Una computadora reconstruyó el vuelo simulado con la baja altura del helicóptero que supuestamente en la ruta iba siguiendo la autopista 101. Como en estas condiciones se restringe volar normalmente pidió visión computarizada. En el último minuto del vuelo el helicóptero se elevaba para evitar una nube pero al intentar regresar a terreno plano giró a la izquierda y cayó en un descenso acelerado en menos de 14 segundos. Se supo también que la compañía del helicóptero NO tenía la certificación para volar con neblina aunque el piloto pudiera hacerlo.

Al Rojo Vivo fue el primer medio en llegar a la colina donde quedaron los restos:

3.Asesinado pelotero a balazos en México

El mundo del deporte en México está de luto por la desafortunada noticia del asesinato de uno de los más reconocidos jugadores de Baseball del país.

Narciso Elvira de 53 años y su hijo de 20, fueron asesinados este martes en el estado mexicano de Veracruz, según reportan las autoridades. El ex lanzador mexicano Narciso Elvira jugó en Grandes Ligas con Dodgers de Los Ángeles, Rangers de Texas y Cerveceros de Milwaukee.

Veracruz, quien ahora se dedicaba a la ganadería y la producción de caña, fue disparado por sicarios desde dos camionetas.

Las autoridades ya iniciaron la investigación de los hechos. Aquí hay más detalles en este reportaje de Univisión.

4.¡Reino Unido abandona la Unión Europea!

Luego de 47 años, el 31 de enero fue el último día del Reino Unido en la Unión Europea. Aquí el reporte de Infobae.

El primer ministro afirmó “esto no es un final sino un comienzo”, algunas personas hicieron sonar sus propias campanas a la media noche, mientras celebraban frente al Parlamento de Westminster.

Un reloj en la fachada de Downing Street, marcó la cuenta atrás, acompañado con un espectacular show de luces.

Fueron 3 años y medio de discusiones para llevar a cabo el Brexit, sin embargo, aún no se puede dar como concluido este proceso. Ahora, el Reino Unido deberá afrontar las consecuencias de la decisión, pues se deberán negociar los acuerdos comerciales con la UE y los Estados Unidos.

5. Resúmen sobre el juicio de “impeachment” a Trump. Se resolverá pronto?

Desde el 24 de septiembre de 2019, la presidenta de Cámara de Representantes de EE.UU, Nancy Pelosi, anunció el inicio de investigaciones para lanzar un juicio político contra Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso por presionar a Ucrania.

Esta última semana de enero, resultó ser una muy agitada para el mandatario estadounidense. Dió inicio con los encuentros de los demócratas y los abogados de Trump. “Si no lo destituímos, si se le permite que desafíe al Congreso de forma categórica, que tilde las citaciones de ‘tonterías’, habremos perdido” decian los demócratas al comenzar la semana.

Durante la semana lo que más dio de qué hablar fueron las declaraciones de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de la casa blanca, quien tiene pruebas que indican que el presidente le ordenó retener casi 400 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Sus declaraciones han contradicho las versiones tanto de Trump como de sus aliados y la publicación de su esperado libro “The Room Where it Happened” trae aún más detalles.

En la tarde del viernes, antes de concluir la semana se llevó a cabo otra importante votación instada por los demócratas para determinar si se permitía traer nuevos testigos a declarar. Siendo negada como posibilidad por mayoría de votos 51 contra 49, los demócratas no lograron convencer sino a dos senadores republicanos a votar a favor de la posibilidad de entrevistar a más testigos. Más detalles en este reportaje de The Wall Street Journal.

El senado ya se encuentra en receso por el fin de semana y aunque no s estén con exactitud cuándo terminará la absolución es el escenario más probable, teniendo en cuenta que se requiere el apoyo de dos tercios (67 votos) del Senado para destituir al presidente. Y la gran mayoría de los senadores republicanos se han mantenido firmes detrás del Presidente.