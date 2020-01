¿Qué pasa si no declaras tus fondos en el aeropuerto?: Pregúntale a Salvador Cicero

En estas vacaciones decembrinas tuve oportunidad de observar personalmente un operativo llevado a cabo en el aeropuerto Chicago O’Hare cuando viajaba a México. Agentes de Aduanas esperaban a los viajeros después de checar el boleto, en el pasillo (o manga) al avión y paraban a todos aquellos que no llevaban pasaportes estadounidenses (sin lugar a dudas una práctica discriminatoria). Hace casi 20 años esta práctica era muy común hasta que el gobierno mexicano presento una queja formal y se instalaron carteles en muchos aeropuertos de EE.UU. indicando el deber de declarar fondos en exceso de diez mil dólares. Aparentemente, la administración Trump ha comenzado de nuevo la practica de emboscar a los viajeros internacionales, especialmente a los de origen latinoamericano.

Muchas personas ignoran el requisito de declarar dinero en efectivo al abordar un avión y viajar a sus países de origen. Otros no lo declaran porque tienen la impresión de que no está permitido llevar más de $ 10,000 a los Estados Unidos. El hecho es que legalmente puede llevar cualquier cantidad de dinero que desee dentro o fuera de los Estados Unidos, pero hay una excepción. Al transportar más de $ 10,000, debe presentar un informe declarando la cantidad exacta de fondos que está transportando a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. Sin embargo, en la mayoría de los aeropuertos en EE.UU., no hay ninguna señalización indicando el requisito a los viajeros.

A pesar de la que muchos piensan, no hay aranceles, impuestos o tarifas por el transporte internacional del dinero; es simplemente un requisito de informar a la Aduana de EE. UU. Hay que entender el gran interés del gobierno: Por un lado, esta estrategia está diseñada para controlar el movimiento del dinero ilícito o de lavado de dinero. Asimismo, es una gran oportunidad para recabar fondos, ya que, por ejemplo, de acuerdo a datos del gobierno federal, en un día típico CBP confisca aproximadamente $360,000.00 dólares en fondos no declarados o ilícitos.

Otro agravante en este tema es que si las personas que viajan juntas tienen $10,000.00 o más, no pueden dividir la moneda entre sí para evitar la declaración. Por ejemplo, si una persona lleva $3,000.00 y la otra tiene $8,000.00, tiene un total de $11,000.00 en su posesión y debe informarlo.

¿Qué sucede si no declara su dinero? Las repercusiones son severas. Si lo detiene un oficial de CBP y le encuentran más de $10,000.00 en su persona o en sus pertenencias y este dinero no fue declarado, CBP seguramente confiscara el dinero. No informar el transporte internacional de dinero es un asunto serio. No solo puede perder su dinero para siempre, sino que puede estar sujeto a sanciones civiles y penales.

Asimismo, los requisitos de informes no se limitan a dólares en efectivo. Se aplican los mismos requisitos para varios instrumentos monetarios, incluyendo moneda extranjera, cheques de viajero, billetes de banco nacionales o extranjeros, valores o acciones en forma de portador.

Si CBP ha incautado su dinero, no se dé por vencido. Su mejor opción es contactar a un abogado que tenga conocimiento y experiencia en estos asuntos, ya que existe un proceso administrativo mediante el cual puede intentar recuperar sus fondos. Contar con la asistencia de un abogado experto es clave para maximizar sus posibilidades de recuperar su dinero y minimizar sus posibilidades de exponerse a multas civiles y penales.

Preguntas: sal@cicerovargas.com

Síguenos en IG @salcicero