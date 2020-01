Exatlon 4 EEUU: Lo que tienes que saber sobre Aelleen Del Valle

View this post on Instagram

Para mi no hay secreto, solo ponerme en prioridad; de lo que como, de lo que me doy, el tiempo que me dedico. Quizás antes no estaba consciente de lo importante que es la salud y todo lo que llevamos a nuestro cuerpo. Esta foto puede que tenga 6 años o quizás 7 Quiérete mucho, no te des excusas que solo necesitas escuchar tu. Siempre digo “que chiquito es el espacio de la boca pero que poder tiene de acabarnos” Saca tiempo para ti, cocínate, descansa, ejercítate, encuentra un guía, escucha tu cuerpo y cuídalo mucho. Buenas noches