Evan Lacey fue encontrado muerto: El joven desaparecido de Texas

Evan Lacey, el adolescente desaparecido de Texas, fue encontrado muerto a la edad de 19 años. Lacey era de Arlington Texas Había estado desaparecido desde el 17 de diciembre. La familia de Lacey lo vio por última vez cuando dijo que se dirigía al trabajo. Lacey nunca apareció en su trabajo y no ha sido visto desde entonces. Su teléfono había sido apagado y no ha habido avistamientos de él.

Una declaración de la familia de Lacey dice:

“Con mucho dolor y corazones rotos, la familia Lacey se entero que Dios ha llamado a Su y a nuestro ángel, Evan, para estar con Él. Apreciamos mucho todas las oraciones y el apoyo que la familia, la comunidad, los maestros y todos los demás han brindado a nuestra familia durante este momento difícil. Le pedimos que permita que nuestra familia se aflija teniendo en cuenta que acabamos de enterarnos de esta información en la última hora. La información sobre los arreglos funerarios se compartirá una vez realizada esta semana. Sinceramente, La familia Lacey”.

Cualquier persona con información sobre la muerte de Lacey debe llamar al Departamento de Policía de Arlington al 817-459-6389. Lacey fue descrito como de 6 pies de altura, afroamericano y con un peso de entre 180 y 200 libras. Tenía el pelo negro y ojos marrones. Cuando Lacey fue visto por última vez, llevaba una chaqueta roja y pantalones de chándal grises.

El jefe de policía de Arlington, Will Johnson, ha dicho que el cuerpo de Lacey fue encontrado en la mañana de enero 4. El jefe agregó que su desaparición es ahora una investigación de homicidio.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Lacey no tenia que trabajar el día que desaparecio

NBC Dallas -Fort Worth informa que Lacey no estaba programado para trabajar el día que desapareció. El informe agrega que Lacey había comenzado recientemente a trabajar en una planta de reciclaje en Grand Prairie.

2. El auto de Lacey fue encontrado en Forth Worth el 21 de diciembre

Missing Arlington Teen's Vehicle Found Under Suspicious Circumstances, Police SayJust after 9 a.m. Dec. 19, 19-year-old Evan Lacey's family reported that he was missing and was last seen leaving their residence in the 1500 block of Wolf Creek Drive around 7 a.m. Tuesday as he was headed to work. 2019-12-23T04:17:00.000Z

El automóvil de Lacey, un Dodge Magnum azul 2006, fue encontrado en Fort Worth el 21 de diciembre, dijo su familia. Fox 4 informó en el momento en que el descubrimiento del automóvil no le había dado a la policía ninguna pista nueva sobre el paradero del adolescente. La familia de Lacey dijo que el adolescente había hablado recientemente sobre la posibilidad de vender su automóvil. Al descubrir el auto, se preocuparon de que quizás Lacey se reunió con alguien que conoció en línea para vender el vehículo.

La tía de Lacey, Tailar Lacey, le dijo a la estación en ese momento: “Definitivamente creemos que Evan está en peligro. Evan no sale de la casa sin decirnos a dónde va. Estaré aquí hasta que lo encontremos”. Lacey agregó que el día antes de que se encontrara el automóvil, la familia había organizado un grupo de búsqueda en las orillas del lago Arlington en Eugene McCray Park, que está a menos de cinco millas de donde se encontró el automóvil de Lacey.

3. Hermana de Lacey, Vivian Lacey, dijo que su familia iba a celebrar la Navidad cuando él regresara a casa

Search for missing Arlington teenagerAnyone with any information is asked to call 911 or, if they wish to remain anonymous, Tarrant County Crime Stoppers at 817-469-8477. 2019-12-23T04:17:19.000Z

Hablando con Fox 4, </ La hermana de Lacey, Vivian, de 21 años, dijo que la familia iba a celebrar la Navidad cuando él volviera a casa. Vivian dijo: “Nuestro objetivo principal es encontrar a mi hermano. Podemos celebrar la Navidad cuando regrese. Hay algunos regalos que ni siquiera he abierto porque sé que volverá y los abriré con él y va a ser como cualquier otra navidad ".

En una entrevista con NBC por separado Dallas-Fort Worth, Vivian Lacey se refirió a su hermano como su “mejor amigo”. Vivian Lacey dijo: “Es realmente duro para mí. Sabes, es una bendición ser hermanos. Pero es una elección ser los mejores amigos. Y eso es literalmente todo lo que he estado diciendo porque es verdad. Él es mi mejor amigo”.

4. El padre de Lacey, Van Lacey, dijo que la última vez que vio a su hijo se abrazaron

Search for missing Arlington teenagerAnyone with any information is asked to call 911 or, if they wish to remain anonymous, Tarrant County Crime Stoppers at 817-469-8477. 2019-12-23T04:17:19.000Z

El padre de Lacey, Van Lacey, le dijo a NBC Dallas-Fort Worth en una entrevista que su última interacción con su hijo fue un abrazo. Van Lacey dijo: “Él dijo: ‘Papá, me voy a trabajar’, me dio un abrazo como siempre lo hace. Y yo dije: ‘Que tengas un buen día'”.

5. Amigos de Lacey han expresado su tristeza en las redes sociales

A medida que se difundió la noticia de la muerte de Lacey, los amigos del adolescente, e incluso el director de su escuela secundaria, recurrieron a las redes sociales para rendirle tributos amorosos. Estos son algunos de los mensajes más conmovedores:

I remember my 6th grade birthday party we all went paintballing, Evan and @Bwillis_11 were scared of getting shot so they took turns wearing a life jacket as protection, RIP to one of my earliest and most pure friends #EvanLacey — Justin Sharp ⚾️ (@juicestain5) January 4, 2020

Rest In Peace Evan Lacey you were so nice and genuine with a loving personality , you’ll be missed . The truth will come out . — Gris (@drakinng) January 4, 2020

Rest Easy Evan Lacey 😔…. hurts my heart so bad yo…. — Nick ⚡️ (@NicholasTraylor) January 4, 2020

Goodbyes hurt the most when the story was unfinished…the lost is immeasurable but so is the love it left behind. A beautiful soul is never forgotten . #EvanLacey fly high❤️ — abrianna❤️ (@jhstbri) January 4, 2020

Rest easy man I will always love you as a brother this shit isn’t easy #EvanLacey — Jerome Shackelford Jr (@jshackelford33) January 4, 2020

Evan was one of the sweetest & genuine good guys i’ve ever met! Rest easy 💛🕊 and prayers go up for the Lacey family 🤞🏾 — payyy💛 (@paaaayyyy) January 4, 2020

It is with great sadness that I report that Evan Lacey Class of 2018 has moved on to his heavenly home. He was a well-known and well-loved Seguin Cougar and will be dearly missed. Seguin Nation prays for his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/ZhiwOXq1Zj — Principal Borden (@BordenPrincipal) January 4, 2020