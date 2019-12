Tiroteo en Nueva Orleans deja varios heridos

El Departamento de Policía de Nueva Orleans está investigando un tiroteo masivo que ocurrió temprano en la mañana del domingo 1 de diciembre de 2019. Once personas resultaron heridas durante el tiroteo, que ocurrió a lo largo de la cuadra 700 de Canal Street alrededor de las 3:25 am hora local, cerca de las calles Bourbon y Royal en el Barrio Francés.

El superintendente de policía Shaun Ferguson confirmó inicialmente que 10 personas habían recibido disparos. Dos de ellos se reporta que están en estado crítico . Una de esas víctimas recibió un disparo en el pecho y la otra en el torso. Cinco de las víctimas fueron transportadas al Centro Médico Universitario y otras cinco al Hospital Tulane. El Oficial de Información Pública Aaron Looney agregó en un comunicado de prensa que once personas se habían registrado en un hospital local.

10 shot on Canal Street in New Orleans Sunday morning10 people were wounded, two critically after shots rang out on historic Canal Street in the French Quarter of New Orleans Sunday morning. The incident occurred during a busy Bayou Classic weekend. Police Superintendent Shaun Ferguson said that the officers were so quick to respond that they thought they were being fired upon. One person was initially detained, but police don't believe that person was involved. "We said throughout the entire week, please leave your guns at home," said Ferguson. Full Story: https://www.wwltv.com/article/news/crime/11-shot-on-canal-street-in-new-orleans/289-6c0cd28e-ba79-45dd-9413-2615c00fce06 2019-12-01T11:49:15.000Z

Las autoridades no confirmaron si todas las víctimas eran adultos o si algún menor resultó herido. El jefe Ferguson dijo que en esta etapa temprana de la investigación, aún no se sabía si las víctimas de los disparos eran espectadores inocentes o si alguno de ellos estaba involucrado en lo que provocó los disparos.

Jefe Ferguson explicó en una conferencia de prensa a primera hora de la mañana que se había establecido una contingencia de agentes de policía para proporcionar cobertura para el Bayou Classic , que atrae a un gran número de turistas a la ciudad. Se reporta que un grupo de oficiales estaba estacionado en la misma cuadra donde ocurrió el tiroteo. Los oficiales inicialmente pensaron que los disparos eran para ellos y tomaron posiciones defensivas. Ningún miembro de la policía resultó herido.

Chief Ferguson says 5 people were taken to UMC, 5 more to Tulane hospital. 2 are critical.

One person detained. Unclear if the person is involved. @FOX8NOLA pic.twitter.com/fqQzbnYvPA — Rilwan Balogun (@RilwanFox8) December 1, 2019

En este momento, la policía de Nueva Orleans no está segura de qué provocó el tiroteo. Una persona ha sido detenida para ser interrogada, pero Chief Ferguson no describió a esta persona como sospechoso durante la conferencia de prensa. Explicó que los investigadores aún no están seguros de si la persona que detuvieron “tuvo alguna participación” en el tiroteo. No proporcionó detalles adicionales sobre por qué esta persona había sido detenida. No se han hecho arrestos.

El jefe Ferguson agregó que los oficiales tuvieron dificultades para localizar al tirador debido a la gran multitud de personas reunidas en la escena. “Desafortunadamente, había tanta gente aquí que no pudimos determinar quién estaba disparando estos disparos en ese momento”.

Se esperaba que el Bayou Classic, que marca el juego anual de fútbol de rivalidad entre Grambling State y Southern University, atraiga a más de 200,000 visitantes a la ciudad durante el fin de semana. La policía no proporcionó una estimación de cuántas personas se encontraban en la cuadra 700 de Canal Street cuando comenzó el tiroteo.

La policía estatal de Louisiana y los oficiales federales están ayudando al Departamento de Policía de Nueva Orleans con la investigación.

Anyone w/info on shooting that injured 10 people this morning in 700 block of Canal Street asked to call #NOPD at 504-658-6080 or @CrimestopperGNO at 504-822-1111.https://t.co/VEjrhtkNlR pic.twitter.com/u7PTjsShTT — NOPD (@NOPDNews) December 1, 2019

El jefe Ferguson dice que la policía está recuperando imágenes de video de la escena para determinar qué sucedió y entrevistando a testigos. Instó a cualquier persona con información a comunicarse con los oficiales para compartir lo que pudieron haber visto. Se pide a los testigos que llamen a la Policía de Nueva Orleans al 504-658-6080 o a Crimestoppers al 504-822-1111.