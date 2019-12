Hija de Alejandra Guzmán se burla de joven discapacitada: ¿qué hizo Frida Sofía?

Frida Sofía sigue ganándose el título de ser una mujer bastante polémica y controversial, pero tal parece que esta vez su proceder fue más allá de los límites. Y es que luego de haber protagonizado peleas con su prima Michelle Salas, con su tía Sylvia Pasquel y hasta con su madre, Alejandra Guzmán, ahora una jovencita discapacitada la acusó de haberla maltratado y ofendido de manera muy cruel.

La chica en mención, llamada Libertad Ojeda, quien es publicista y quien se moviliza con ayuda de una silla de ruedas, compartió en sus redes un mensaje en el que denunció que la hija de la Guzmán se burló vilmente de ella.

La joven compartió una copia del presunto mensaje que Frida le envió, enseñado por el programa El Gordo y la Flaca, en el que se aprecia a la cantante disfrutando y levantando sus pies bien alto, contrastado con una imagen de la chica discapacitada al lado de su silla de ruedas y un mensaje que generó reproches.

“En el cumpleaños de la virgen me llegó la residencia, ahora sí chingas a tu pu.. madre. Tú y todas las ratas que se han aprovechado de mí. Sabes qué? Te mereces todo lo que te ha pasado en esta vida y te mereces estar así de jodida. Nada más te advierto que conmigo no te vuelvas a meter y deja mi nombre muy, pero muy lejos de tu pinche hocico”, le dijo Frida a la joven, quien ganó recientemente un reinado llamado Miss Silla de Ruedas Oaxaca.

Al parecer la reacción de Frida fue producto de unas denuncias hechas por la joven, donde aseguró que la nieta de Silvia Pinal la corrió de su casa en Miami a altas horas de la noche, tras haberla visitado para hablar de un negocio.

“Me azotó la puerta en la cara, casi me madrea, por una discusión demasiado estúpida me corrió de su casa a las 11 y media de la noche”, dijo la chica agredida, advirtiendo que Frida se enojó cuando en algún momento le dijo que ya estaba como su madre.



Hace unos meses la jovencita protagonizó toda una telenovela tras sacar a la luz una feroz pelea con su madre, quien dijo que Frida la había golpeado, tras duras acusaciones donde la nieta de Silvia Pinal acusó a su madre de quitarle un novio.

En esa ocasión la chica salió al paso bastante molesta, y no solo negó haber golpeado a la cantante sino que aseguró que la artista solo tiene interés en ponerla mal.

La joven recurrió a su cuenta de Instagram para atacar a su madre, de quien se refirió con todo tipo de expresiones, poco amigables.

“Todo esto es lo que ella quiere, que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro, que me salgan mal las cosas y no te voy a dar el gusto. Me duele, me duele pero yo soy sincera con todos, hasta de mis cagad**. Yo jamás, jamás, jamás, jamás le he levantado un dedo a mi mamá”, comentó Frida, quien puso en duda la cordura mental de la intérprete de “Reina de corazones”. “Y si sí, fue para quitármela de encima. Está loca”.



En una entrevista con El Gordo y la Flaca, la cantante hizo confesiones sobre lo que la mantiene alejada de su hija y dijo que Frida ha sido violenta con ella y que tiene problemas con el alcohol.

“Es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que ya uno no sabe a donde pueda llegar, por eso me alejé”, dijo la cantante, en diálogo con el programa de televisión, donde aseguró que por su seguridad prefiere estar separada de Frida. “He tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay ya no tiene respeto, me alejé porque en algún momento me iba a hacer daño”.