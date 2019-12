Justo cuando faltan solo unos días para que se conmemore el segundo mes del fallecimiento de José José, los ataques de los dos hijos mayores del cantante a su hermana menor, Sarita Sosa no cesan. Y aunque José Joel y Marysol insisten en mostrar a la hija menor del Príncipe de la canción como “una villana”, por haberlos presuntamente alejado de su padre, la jovencita insiste que fue el propio José José quien tomó esa decisión y ella no tuvo nada que ver.

Así se los volvió a repetir Sarita Sosa a sus dos hermanos el mismo día en que el cantante falleció, tal y como se escucha en el resto de un audio que fue presentado por el programa de televisión Suelta la Sopa, donde se mostró que la joven sí informó a José Joel y a Marysol de la muerte del artista, tan pronto ocurrió, pero ellos decidieron atacarla con duros cuestionamientos.

“Estoy en esto sola”, se oye decir a Sarita en el audio en el que informaba a sus hermanos del fallecimiento de su padre, tras haberles revelado lo que sucedía y el lugar donde estaba el cuerpo, mientras ellas no paraban de hacerle reclamos.

VídeoVideo related to sarita insiste en que ella no separó a josé josé de sus hermanos: ¿quién fue? 2019-11-27T00:12:21-05:00

“Si estás sola es porque así lo quisiste mamita”, respondió Marysol, antes de que José Joel soltara un mensaje ambiguo: “Tenemos que platicar Sarita. Te amamos. Eres nuestra hermana, pero hiciste las cosas mal. Nos vuelves a decir lo que nos dijiste antes, pero (nos alejaste de nuestro padre).



Ante el ir y venir de acusaciones, en un momento tan difícil para la joven, quien aseguró estar sola en el hospital con su papá, ya no pudo mantener más su compostura y les dijo a sus hermanos que ella no fue quien decidió alejarse, sino el propio cantante.

“Siento que su padre en un punto decidió eso”, advirtió la joven, quien en más de una ocasión se ha sostenido en que su papá no quiso volver a saber nada de su anterior familia y ella lo único que hizo fue respetar su voluntad, hecho que niegan lJosé Joel y Marysol.

Sarita Sosa habla con María Celeste Arrarás sobre sus hermanos | Noticias Telemundo

El audio ha hecho que muchos seguidores del intérprete hayan empezado a ver a Sarita de manera diferente.

Hace apenas unas semanas el hijo mayor del cantante quiso hablar sobre la muerte de José José, y en aquel momento dijo que aun no saben cómo murió su papá, y que su hermana nunca les quiso hablar cuando el cantante falleció. De paso el joven dijo que su deceso pudo haber sido un crimen y no se habría dado de manera natural.

José Joel Sosa, en entrevista con el programa “Chisme No Like”, reveló que son tantas las dudas alrededor de la muerte del Príncipe de la canción, que las autoridades están investigando el caso como un asesinato.