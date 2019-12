Murió Jay Powell: ¿Cómo murió el congresista de 67 años?

El mundo de la política está de luto, luego de conocerse la muerte de Jay Powell, presidente republicano del Comité de Reglas de la Cámara de Georgia. El político colapsó repentinamente y murió el lunes por la mañana durante un retiro de líderes legislativos en el Brasstown Valley Resort & Spa, al norte de Young Harris.

Powell tenía 67 años y la Oficina del Sheriff del Condado de Towns solicitó que la Oficina de Investigación de Georgia (GBI) investigara la muerte.

“Deberíamos tener más información disponible después de una autopsia”, dijo la portavoz de GBI, Nelly Miles.

Powell asumió el cargo en 2008, y había servido en la Cámara de Representantes de Georgia desde el 2009. Representó al Distrito 171 de la Cámara en Camilla, que incluye partes de los condados de Colquitt, Decatur y Mitchell. Powell anteriormente se desempeñó como presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, el principal comité de redacción de impuestos. Le sobreviven su esposa, Deidra.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, la mentó el hecho y compartió un mensaje en redes sociales.

“El presidente Powell fue un líder confiable y un servidor público compasivo cuyo trabajo impactó positivamente la vida de innumerables personas a lo largo de los años. Su pérdida es devastadora para Georgia. La familia Kemp les pide a todos que levanten en oración por los seres queridos, amigos y compañeros legisladores de Jay mientras intentan lidiar con esta tragedia”.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Ralston, un republicano de Blue Ridge, escribió una carta de sus condolencias. “Queridos amigos, escribo con profunda tristeza y un corazón roto para informarles del fallecimiento de nuestro colega, querido amigo y hermano Jay Powell. Jay se derrumbó anoche en un retiro de líderes del Caucus, y según todas las indicaciones, murió de inmediato. En este momento de angustia, nos consuela el hecho de que nuestro hermano ahora está con Jesucristo”, dijo el político.

El representante Scott Holcomb, demócrata de Atlanta, dijo que “el presidente Powell trató a todos con amabilidad y respeto. Trató de encontrar un terreno común y se preocupó profundamente por nuestro estado y su gente. Su pérdida es aplastante para todos”.

Es la segunda muerte que ocurre en el seno de ese organismo político tan pronto, pues el predecesor de Powell, el presidente John Meadows de Calhoun, falleció en noviembre pasado a la edad de 74 años. Anteriormente se desempeñó como marine estadounidense y pasó 13 años como alcalde de Calhoun. Su asiento en el quinto distrito incluía los condados de Gordon y Murray en el norte de Georgia.