Libra – Horóscopo del 5 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

No todo se dice sin tener filtro, pon amor a tus palabras y calma el enojo, la personas que están contigo no todo lo saben, ni tu familia ni tu pareja, así que mejora la forma en la que te comunicas.

Dinero:

Recuerda que los regalos que el universo te envía son para recibirlos y agradecerlos, comienza a cambiar el no por un sí rotundo si no deseas perder el privilegio universal que tienes.

Salud:

Tu cuerpo físico y mental deben estar en equilibrio para que sientas bienestar y tengas la energía disponible para hacer todo lo que requieres en tu día.

Consejo:

No esperes reconocimiento por lo que haces, espera sonrisas, abrazos y mucho amor, eso vale más que las palabras, las palabras se las lleva el viento, las acciones quedan en el corazón.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en día de Recibir, promueve principalmente recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Notaras que todos los problemas y dificultades que parecían hoy los lograras solucionar, solo debes confiar en tus capacidades.

Salud:

Busca comenzar actividades físicas o ejercicios donde puedas comenzar a trabajar la mente y el cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta reunirte con tu pareja o tu familia y acompañarlos, la soledad el día de hoy te puede envolver en sentimientos negativos, procura no estar solo.

Dinero:

La energía del día es ideal para mantenerte alejado de los gastos y así evitar problemas.

Consejo: La frase que debes tener en la mente el día de hoy es “El amor no necesita ser entendido, solo ser demostrado”.