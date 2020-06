Libra – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Busca más diversión y alegría en tu vida, requieres sentirte rejuvenecido y feliz, algunas veces te amargas por cosas que realmente no valen la pena ni pensarlas más de dos segundos, así que a reinventar tu vida.

Dinero:

Tienes muchos deseos de independizarte sin embargo el miedo te paraliza, crees que no obtendrás lo que te ganas como empleado, el universo sorprende cuando te conectas con tu propósito.

Salud:

Sigues creyendo que no puedes descansar que tu mente activa no te lo permite, si te centras en el momento presente y dejas de estar pensando en el futuro eres capaz de lograrlo.

Consejo:

Todo lo que desees realizar hoy te saldrá tal cual lo has planeado, lo importante es que lo realices con toda la pasión que te caracteriza y obtendrás resultados inesperados que te llevarán a tener de nuevo confianza y certeza.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en día Lleno, la energía de este día promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Al final del día te encontrarás satisfecho con tu esfuerzo durante el día. es un día muy beneficioso para ti y tus pensamientos serán la clave para las situaciones difíciles.

Salud:

Si quieres despejar la mente la música en piano es una opción muy efectiva para el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Permítete abrirte a tus emociones en el día de hoy. Una buena charla, un buen café y una buena compañía te alegrarán el día, no te cohibas a recurrir a la virtualidad siempre y cuando seas feliz.

Dinero:

Una estructuración en tus finanzas será una buena estrategia para poder salir adelante en este año de la Rata de Metal, si tienes dudas de las actitudes que debes asumir consulta las actitudes del elemento Metal.

Consejo: La disciplina en todo lo que te comprometas será la clave para tu éxito.