Libra – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Deja al saboteador interno a un lado, ver todo lo malo que supuestamente tienes es muy fácil eres especialista en ello, tienes un potencial maravillosos y no los ves por estar dándote látigo, conéctate con todo lo bueno que las personas ven en ti, reconócelas e intégralas a tu vida.

Dinero:

No tomes decisiones a la ligera en cuanto a tu vida laboral y profesional se refiere, algunas veces actúas de manera impulsiva y luego te arrepientes, respira profundo, consulta con otras personas y luego tomas decisiones desde la tranquilidad y no desde la angustia.

Salud:

Cuidado con los excesos en tu alimentación, tiendes mucho a comer demasiado o muy poco y esto causa un desequilibrio en tu metabolismo, recuerda tener horarios y cumplirlos.

Consejo:

Procura hoy mirarte desde los ojos del amor, reconocer que eres un ser humano valioso, perdonarte todas las embarradas y liberar esa parte bonita de ti que se mantiene en conexión con el universo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en combinación Doble en día de Recibir, promueve retornos y recompensas esperadas, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Los éxitos se encuentran más que garantizados en este día, las complicaciones no serán más que contratiempos si te tomas un tiempo breve para pensar en su solución.

Salud:

Intenta mover tu cuerpo con ejercicios que te diviertan, la bailoterapia es una excelente opción para ejercitar y tener diversión a la vez. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Podrás superar varias barreras que te contenían para tener una relación mejor con tu pareja, si ambos bajan la guardia podrán vivir en amor deseado.

Dinero:

Es un día para relajarse y no pensar en noticias esperadas, deja que el tiempo haga su trabajo y no lo interrumpas.

Consejo: Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. -Mahatma Gandhi