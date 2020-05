Libra – Horóscopo del 4 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Cualquier conflicto que tengas es mejor que lo hables hoy, más días no van a solucionar nada a lo mejor empeoren el asunto, respira profundo y da el primer paso.

Dinero:

La creatividad te está rondando, no te hagas el de la vista gorda y ten la certeza que si te das la oportunidad de explorarla te llevarás una grata sorpresa.

Salud:

Los hábitos alimenticios y los ejercicios te sacarán del letargo en el que te encuentras, un plan te ayudará a llevarlos a cabo y te organizarán tu día.

Consejo:

Aprecia todo lo que tienes, deja de poner la vara tan alta, simplemente no te fijes en qué tienen otros, ni en lo que te hace falta, comparte de lo tuyo para otros, agradece las bendiciones y recursos que hoy posees.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Fuego Yin, te encuentras en Destrucción en día de Balance, ideal para cambiar situaciones desafortunadas en las que te encuentres a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Notaras que las actividades que realizaras hoy serán mas complicadas de lo normal, deberás estar lleno de paciencia, porque también tendrás un día lleno de contratiempos.

Salud:

Tienes que tener mucho cuidado, intenta no exponerte mucho y estar acompañado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que hoy tengas problemas en el hogar por situaciones del pasado, lo mejor es que no tomes una postura defensiva e intentes solucionar el problema con el dialogo.

Dinero:

No es un buen día para realizar actividades financieras ni comenzar proyectos importantes, debido a la energía de Destrucción.

Consejo: Se fuerte, nunca sabes a quien inspiras.